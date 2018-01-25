Пожар на «Садоводе» локализован: есть пострадавшие

В МЧС сообщили, что возгорание на территории столичного рынка «Садовод» удалось локализовать. Есть информация о пострадавших, но точных данных об их количестве пока нет.
В столичном главке МЧС сообщили, что в результате пожара пострадали люди, передает «Интерфакс».
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Пожар локализован. К сожалению, в результате пожара пострадали люди».
По данным ТАСС, пострадал один человек. С территории рынка были эвакуированы около 150 человек. Пожарные приступили к проливке горящего трехэтажного здания.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Объявлена локализация пожара на общей площади 250 кв. метров, угрозы его распространения нет. Пожарные осуществляют проливку здания».
На месте пожара работает мобильная лаборатория, которая измеряет уровень предельно допустимых вредных примесей в воздухе. Превышений не было обнаружено, угрозы для людей нет.
Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного павильона на территории «Садовода», где неделю назад горели павильоны контейнерного типа. Тогда площадь возгорания достигала 300 кв. метров. Ликвидировать пожар удалось лишь к утру следующего дня.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Пожар локализован. К сожалению, в результате пожара пострадали люди».
По данным ТАСС, пострадал один человек. С территории рынка были эвакуированы около 150 человек. Пожарные приступили к проливке горящего трехэтажного здания.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Объявлена локализация пожара на общей площади 250 кв. метров, угрозы его распространения нет. Пожарные осуществляют проливку здания».
На месте пожара работает мобильная лаборатория, которая измеряет уровень предельно допустимых вредных примесей в воздухе. Превышений не было обнаружено, угрозы для людей нет.
Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного павильона на территории «Садовода», где неделю назад горели павильоны контейнерного типа. Тогда площадь возгорания достигала 300 кв. метров. Ликвидировать пожар удалось лишь к утру следующего дня.
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