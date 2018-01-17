Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео. пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве загорелся рынок «Садовод»: видео

    В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео

    4 комментария
    В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео

    В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео

    В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео

      40 человек эвакуированы с рынка «Садовод» на юго-востоке столицы из-за пожара.

      Сегодня вечером на рынке загорелся трехэтажный павильон. По последним данным, площадь пожара составляет 300 кв. метров. При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь продолжает распространяться.

      Сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек с места пожара, передает агентство «Москва». О пострадавших пока информации нет.

      В тушении огня принимают участие 93 человека, 29 боевых пожарных расчетов.
      В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео. пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео. пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru