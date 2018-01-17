В Москве загорелся рынок «Садовод»: видео

40 человек эвакуированы с рынка «Садовод» на
юго-востоке столицы из-за пожара.
Сегодня вечером на рынке загорелся трехэтажный павильон. По последним данным, площадь пожара составляет 300 кв. метров. При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь продолжает распространяться.
Сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек с места пожара, передает агентство «Москва». О пострадавших пока информации нет.
В тушении огня принимают участие 93 человека, 29 боевых пожарных расчетов.
Сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек с места пожара, передает агентство «Москва». О пострадавших пока информации нет.
В тушении огня принимают участие 93 человека, 29 боевых пожарных расчетов.
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