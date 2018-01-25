На рынке «Садовод» вспыхнул пожар: площадь возгорания увеличивается

На столичном рынке «Садовод», где на минувшей неделе горел один из павильонов, вновь вспыхнул пожар.
Всех работников решили эвакуировать с территории рынка. Возникло плотное задымление. По словам источника «Интерфакса», пожар произошел в трехэтажном здании. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Источник: «В 9:50 поступило сообщение о возгорании в трехэтажномздании на 19-й линии рынка „Садовод“. Прибывшими нарядами обнаружено плотное задымление на территории».
В МЧС подтвердили информацию о пожаре на рынке. Спасатели уже прибыли на место и приступили к тушению.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «В трехэтажном торговом павильоне происходит загорание, что горит и площадь уточняется, внутри наблюдается задымление. В целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону».
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах города уточнил, что площадь пожара в металлических павильонах на «Садоводе» растет. По его данным, было эвакуировано около 150 человек.
Источник: «Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Огонь распространяется».
Напомним, в прошлый раз пожар на «Садоводе» вспыхнул на минувшей неделе. Огонь быстро распространялся. С территории рынка также были эвакуированы работники и посетители.
Источник: «В 9:50 поступило сообщение о возгорании в трехэтажномздании на 19-й линии рынка „Садовод“. Прибывшими нарядами обнаружено плотное задымление на территории».
В МЧС подтвердили информацию о пожаре на рынке. Спасатели уже прибыли на место и приступили к тушению.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «В трехэтажном торговом павильоне происходит загорание, что горит и площадь уточняется, внутри наблюдается задымление. В целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону».
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах города уточнил, что площадь пожара в металлических павильонах на «Садоводе» растет. По его данным, было эвакуировано около 150 человек.
Источник: «Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Огонь распространяется».
Напомним, в прошлый раз пожар на «Садоводе» вспыхнул на минувшей неделе. Огонь быстро распространялся. С территории рынка также были эвакуированы работники и посетители.
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