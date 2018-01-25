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    На рынке «Садовод» вспыхнул пожар: площадь возгорания увеличивается. Москва, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа рынке «Садовод» вспыхнул пожар: площадь возгорания увеличивается

    На рынке «Садовод» вспыхнул пожар: площадь возгорания увеличивается

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    На рынке «Садовод» вспыхнул пожар: площадь возгорания увеличивается

    На рынке «Садовод» вспыхнул пожар: площадь возгорания увеличивается

    На рынке «Садовод» вспыхнул пожар: площадь возгорания увеличивается

      На столичном рынке «Садовод», где на минувшей неделе горел один из павильонов, вновь вспыхнул пожар.

      Всех работников решили эвакуировать с территории рынка. Возникло плотное задымление. По словам источника «Интерфакса», пожар произошел в трехэтажном здании. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

      Источник: «В 9:50 поступило сообщение о возгорании в трехэтажномздании на 19-й линии рынка „Садовод“. Прибывшими нарядами обнаружено плотное задымление на территории».

      В МЧС подтвердили информацию о пожаре на рынке. Спасатели уже прибыли на место и приступили к тушению.

      Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «В трехэтажном торговом павильоне происходит загорание, что горит и площадь уточняется, внутри наблюдается задымление. В целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону».

      В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах города уточнил, что площадь пожара в металлических павильонах на «Садоводе» растет. По его данным, было эвакуировано около 150 человек.

      Источник: «Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Огонь распространяется».

      Напомним, в прошлый раз пожар на «Садоводе» вспыхнул на минувшей неделе. Огонь быстро распространялся. С территории рынка также были эвакуированы работники и посетители.

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