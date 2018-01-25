Угрозы и курьезы Давоса: Порошенко поселился в номере с золотыми обоями

Об антироссийских санкциях, а также энергетической безопасности говорили в среду участники международного экономического форума в Давосе.
Разговора с главными инициаторами российских гонений — американцами — не вышло. Те, как выразился вице-премьер Аркадий Дворкович, все время «прятались» и уходили от встречи. Зато куда охотнее были европейцы.
На форуме обсуждают уже известные факты. Например, новый антироссийский санкционный список, который должен появиться 29 января, сразу после форума. Главное то, что о чем-то договориться с американцами, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, не представляется возможным.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог. Может, боятся открытого диалога. Думаю, что им особо нечего и сказать. А европейским коллегам вся эта ситуация с санкциями уже давно не нравится. Они просто проявляют так называемую солидарность, страдают от этого тоже. Экономический ущерб наносится не только России, но и Европе».
Но что бы ни говорили европейские политики, перечить старшему заокеанскому брату пока не решается никто. Пусть даже Ангела Меркель, не называя имен, жестко критиковала Дональда Трампа, заявив, что национальный протекционизм не может быть ответом на мировые кризисы. Но это исключительно декларации.
Андрей Костин, президент банка ВТБ: «Вместо налаживания экономического сотрудничества, это приводит к гонке вооружений, к накапливанию оружия. НАТО все больше вооружается в Европе, корабли американские в Чёрном море. Для чего это нужно? Кому это нужно? Это, к сожалению, мы имеем такую ситуацию. Это все исходит из политической элиты Соединённых Штатов».
Тем временем стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко поселился в 50 километрах от Давоса, на термальном курорте Бад Рагац. При этом главы делегаций, как правило, живут в отелях на территории самого Давоса. Известно, что Порошенко живет в номере с потолком из кристаллов Сваровски и обоями с золотым напылением.
На форуме обсуждают уже известные факты. Например, новый антироссийский санкционный список, который должен появиться 29 января, сразу после форума. Главное то, что о чем-то договориться с американцами, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, не представляется возможным.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог. Может, боятся открытого диалога. Думаю, что им особо нечего и сказать. А европейским коллегам вся эта ситуация с санкциями уже давно не нравится. Они просто проявляют так называемую солидарность, страдают от этого тоже. Экономический ущерб наносится не только России, но и Европе».
Но что бы ни говорили европейские политики, перечить старшему заокеанскому брату пока не решается никто. Пусть даже Ангела Меркель, не называя имен, жестко критиковала Дональда Трампа, заявив, что национальный протекционизм не может быть ответом на мировые кризисы. Но это исключительно декларации.
Андрей Костин, президент банка ВТБ: «Вместо налаживания экономического сотрудничества, это приводит к гонке вооружений, к накапливанию оружия. НАТО все больше вооружается в Европе, корабли американские в Чёрном море. Для чего это нужно? Кому это нужно? Это, к сожалению, мы имеем такую ситуацию. Это все исходит из политической элиты Соединённых Штатов».
Тем временем стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко поселился в 50 километрах от Давоса, на термальном курорте Бад Рагац. При этом главы делегаций, как правило, живут в отелях на территории самого Давоса. Известно, что Порошенко живет в номере с потолком из кристаллов Сваровски и обоями с золотым напылением.
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