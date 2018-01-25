Полиция выясняет причину гибели человека, найденного в авто после ДТП в Москве

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти человека, тело которого было извлечено из искореженного после ДТП на проспекте Мира в Москве внедорожника.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, «в ходе осмотра места происшествия внутри врезавшегося в автобусную остановку автомобиля было обнаружено тело человека».
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «В настоящее время устанавливается, погиб ли он в результате ДТП, или по иным причинам».
По информации ведомства, пострадавшие в результате ДТП, госпитализированы. Также сообщается, что «сотрудники полиции проводят разбирательство с водителем, который пока отказывается от медпомощи». Водитель внедорожника, возможно, был пьян. Кроме того, он отказался от медосвидетельствования.
Ранее сообщалось, что внедорожник врезался в автобусную остановку в районе дома №68 на проспекте Мира. В результате аварии, по разным данным, пострадали от трех до четырех человек. Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы, «трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «В настоящее время устанавливается, погиб ли он в результате ДТП, или по иным причинам».
По информации ведомства, пострадавшие в результате ДТП, госпитализированы. Также сообщается, что «сотрудники полиции проводят разбирательство с водителем, который пока отказывается от медпомощи». Водитель внедорожника, возможно, был пьян. Кроме того, он отказался от медосвидетельствования.
Ранее сообщалось, что внедорожник врезался в автобусную остановку в районе дома №68 на проспекте Мира. В результате аварии, по разным данным, пострадали от трех до четырех человек. Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы, «трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».
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