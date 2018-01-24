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    Внедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший. ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВнедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший

    Внедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / vk.com
    Внедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший

    Внедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший

    Внедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / vk.com

      • Автомобиль влетел в автобусную остановку на проспекте Мира в столице. По данным источников, один человек погиб, еще четверо пострадали.

      По информации источника ТАСС в экстренных службах города, автомобиль врезался в автобусную остановку после ДТП. Сообщается, что в результате аварии пострадали четыре человека, один человек погиб. Все пострадавшие в результате ДТП — пешеходы, ожидавшие автобуса на остановке.

      Тем временем в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ сообщили, что «водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на людей стоящих на остановке». Там также заявили, что, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

      На месте происшествия продолжают работу сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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