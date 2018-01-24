Внедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший

Автомобиль влетел в автобусную остановку на проспекте Мира в столице. По данным источников, один человек погиб, еще четверо пострадали.
По информации источника ТАСС в экстренных службах города, автомобиль врезался в автобусную остановку после ДТП. Сообщается, что в результате аварии пострадали четыре человека, один человек погиб. Все пострадавшие в результате ДТП — пешеходы, ожидавшие автобуса на остановке.
Тем временем в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ сообщили, что «водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на людей стоящих на остановке». Там также заявили, что, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
Тем временем в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ сообщили, что «водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на людей стоящих на остановке». Там также заявили, что, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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