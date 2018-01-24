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    Водитель влетевшего в остановку с людьми внедорожника остался жив: видео ДТП. ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель влетевшего в остановку с людьми внедорожника остался жив: видео ДТП

    Водитель влетевшего в остановку с людьми внедорожника остался жив: видео ДТП

    2 комментария
    • Фото: Сергей Жигачев / vk.com
    Водитель влетевшего в остановку с людьми внедорожника остался жив: видео ДТП

    Водитель влетевшего в остановку с людьми внедорожника остался жив: видео ДТП

    Водитель влетевшего в остановку с людьми внедорожника остался жив: видео ДТП
    • Фото: Сергей Жигачев / vk.com

      • Водитель врезавшегося в остановку автомобиля в Москве жив и задержан, погибший в ДТП — один из людей, стоявших на автобусной остановке.

      Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «по уточненным данным, водитель автомобиля, не справившийся с управлением и въехавший в автобусную остановку у дома №68 на проспекте Мира, жив». Сообщается, что с мужчиной работают сотрудники полиции.

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      ДТП с внедорожником на остановке в Москве
      Отмечается, что погибший в результате ДТП — один из людей, ожидавших автобуса на остановке. По другим данным, погибший — пассажир внедорожника. Ранее источник в экстренных службах города сообщал, что водитель автомобиля погиб в результате ДТП, еще по меньшей мере четыре человека получили травмы.

      Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил между тем, что водитель внедорожника, возможно, был пьян. Кроме того, он отказался от медосвидетельствования.

      смотретьВнедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший
      Внедорожник сбил людей на остановке в Москве: один погибший
      Из сообщения источника: «Мужчина имеет внешние признаки опьянения. В настоящее время его опрашивают полицейские».

      Тем временем в Сети появилось видео аварии. На нем видно, что автомобиль на полной скорости врезается прямо в остановку общественного транспорта. По данным источника, водитель значительно превысил разрешенную скорость, двигаясь со скоростью не менее 100 км/ч.

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