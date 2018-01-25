МИД РФ обвинил США в пропагандистской атаке на Россию

Обвинения США в адрес Москвы и Дамаска в связи с инцидентами с химоружием имеют целью очернение России и подрыв усилий по мирному урегулированию в Сирии, заявили в МИД РФ.
Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, «23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск».
Из заявления МИД РФ: «По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии».
В ведомстве отметили, что должностные лица США «вчерашними инсинуациями превзошли себя».
Из заявления МИД РФ: «Вопреки здравому смыслу нас — наряду с законными властями Сирии — объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка — сообщения пресловутых „Белых касок“, давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи».
В заявлении отмечается, что, «не утруждаясь не то что доказательствами, а элементарными логическими аргументами, мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая — в отличие от США — уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всем».
В МИД России также заявили, что инициированное США и Францией заседание «международного добровольного партнерства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия» является попыткой подменить собой ОЗХО и «с помощью клеветы сколотить блок против Дамаска».
Из заявления МИД РФ: «Конечная цель очевидна — осложнить проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, нацеленного на поддержку переговоров под эгидой ООН в Женеве, и вовсе сорвать мирный процесс в Сирии, потому что его параметры могут не устроить американцев».
Из заявления МИД РФ: «По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии».
В ведомстве отметили, что должностные лица США «вчерашними инсинуациями превзошли себя».
Из заявления МИД РФ: «Вопреки здравому смыслу нас — наряду с законными властями Сирии — объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка — сообщения пресловутых „Белых касок“, давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи».
В заявлении отмечается, что, «не утруждаясь не то что доказательствами, а элементарными логическими аргументами, мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая — в отличие от США — уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всем».
В МИД России также заявили, что инициированное США и Францией заседание «международного добровольного партнерства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия» является попыткой подменить собой ОЗХО и «с помощью клеветы сколотить блок против Дамаска».
Из заявления МИД РФ: «Конечная цель очевидна — осложнить проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, нацеленного на поддержку переговоров под эгидой ООН в Женеве, и вовсе сорвать мирный процесс в Сирии, потому что его параметры могут не устроить американцев».
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