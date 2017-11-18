Совбез ООН назначил новое голосование по резолюции о расследовании химических атак в Сирии

За несколько часов до истечения действия мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР) Совбез ООН проведет новое голосование о техническом продлении действия документа.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, на заседании заседание по вопросу расследования химических атак в Сирии будет рассмотрен предложенный Японией проект резолюции, предусматривающий техническое продление мандата СМР на 30 дней. Заседание назначено на 18:15 по местному времени (02:15 субботы по Москве).
Напомним, накануне Совбез ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее «спектаклем», срежиссированным с пропагандистскими целями Соединёнными Штатами.
Против американского проекта резолюции проголосовала также Боливия, Китай и Египет воздержались. Семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции. А Япония распространила проект документа о техническом продлении работы СМР на 30 дней.
Напомним, совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию был создан по решению Совбеза в августе 2015 года для установления ответственных за совершение химатак в Сирии. По мнению России, в нынешнем виде комиссия, расследующая случаи применения отравляющих веществ в САР, политизирована, принимает решения под диктовку западных стран и готова почти в каждом случае винить в трагедиях сирийские власти. При том, что во многих случаях эксперты даже не выезжали на место атаки.
Напомним, накануне Совбез ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее «спектаклем», срежиссированным с пропагандистскими целями Соединёнными Штатами.
Против американского проекта резолюции проголосовала также Боливия, Китай и Египет воздержались. Семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции. А Япония распространила проект документа о техническом продлении работы СМР на 30 дней.
Напомним, совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию был создан по решению Совбеза в августе 2015 года для установления ответственных за совершение химатак в Сирии. По мнению России, в нынешнем виде комиссия, расследующая случаи применения отравляющих веществ в САР, политизирована, принимает решения под диктовку западных стран и готова почти в каждом случае винить в трагедиях сирийские власти. При том, что во многих случаях эксперты даже не выезжали на место атаки.
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