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    США отвергли предложение России по расследованию химатак. ООН, США, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША отвергли предложение России по расследованию химатак

    США отвергли предложение России по расследованию химатак

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    США отвергли предложение России по расследованию химатак

    США отвергли предложение России по расследованию химатак

    США отвергли предложение России по расследованию химатак

      Россия представила в Совете Безопасности ООН резолюцию, которая предполагает создание новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии и других странах.

      На экстренное заседание по проблеме химического оружия Совет Безопасности ООН собрался по просьбе России, после того как госсекретарь США фактически обвинил ее в помощи сирийскому правительству для сокрытия фактов применения отравляющих веществ. Рекс Тиллерсон выступал в Париже на конференции по химическому оружию и рассказывал о вчерашней атаке в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, где в результате применения хлорина погибли около двух десятков человек.

      Назначив Россию ответственной, главный американский дипломат, тем не менее, не стал торопиться и называть конкретных виновников последней атаки. За него это сделала постпред США в ООН Никки Хейли, явно основываясь на сообщениях «белых касок», уже не раз уличенных во лжи. Хейли, не задумываясь, указала пальцем на сирийские власти и через них опять на Россию.

      Эта поспешность в определении виновных — без выезда на место, без должных экспертиз — стала причиной, по которой Россия в декабре прошлого года отказалась продлевать мандат комиссии ООН по расследованию химических атак в Сирии. Слишком однобокими и непрофессиональными были ее выводы. Сообщения о новом применении химоружия, по мнению российского постпреда в ООН Василия Небензи, вполне в духе прежних, их словно специально выдали в нужный момент.

      Василий Небензя: «Никому не кажется странным, что этот якобы произошедший эпизод, достоверность которого еще надо проверить, а в случае подтверждения, определить виновных, как-то очень удачно подверстан к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи конгрессу сирийского национального диалога? Удивительное совпадение».

      Россия уже не раз заявляла, что она готова вести переговоры о создании новой структуры по расследованию случаев применения отравляющих веществ в Сирии, деятельность которой будет устраивать всех, а не только Запад. Небензя представил Совету Безопасности новый документ, предлагающий создать по-настоящему независимую комиссию.

      Василий Небензя: «Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполитизированным».

      Если ряд стран, среди них Китай и Казахстан, сразу назвали российскую инициативу важной и заявили, что изучат документ, то США отвергли российскую резолюцию. Американский постпред вообще не стала дожидаться окончания заседания и ушла из зала, давая понять, что никакие новые механизмы расследования применения химоружия в Сирии, если они предложены Россией, американцев не интересуют.

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