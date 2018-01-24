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    СМИ сообщили о сбитом курдами турецком самолете

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    СМИ сообщили о сбитом курдами турецком самолете

    СМИ сообщили о сбитом курдами турецком самолете

    Сирийские курды сбили турецкий военный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

    По словам собеседника агентства, самолет был сбит силами Отрядов народной самообороны у села Шехурзе в провинции Африн.

    Обстоятельств инцидента источник не уточнил.

    смотретьТурецкие военные отчитались об уничтожении 260 курдов в Сирии
    Турецкие военные отчитались об уничтожении 260 курдов в Сирии
    На прошлой неделе генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. 21 января бойцы курдского ополчения сообщили об уничтожении пяти турецких танков.

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