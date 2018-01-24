СМИ сообщили о сбитом курдами турецком самолете

Сирийские курды сбили турецкий военный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника агентства, самолет был сбит силами Отрядов народной самообороны у села Шехурзе в провинции Африн.
Обстоятельств инцидента источник не уточнил.
На прошлой неделе генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. 21 января бойцы курдского ополчения сообщили об уничтожении пяти турецких танков.
Обстоятельств инцидента источник не уточнил.
На прошлой неделе генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. 21 января бойцы курдского ополчения сообщили об уничтожении пяти турецких танков.
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