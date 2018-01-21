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    Курды сообщили об уничтожении пяти турецких танков в Африне

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    Курды сообщили об уничтожении пяти турецких танков в Африне

    Курды сообщили об уничтожении пяти турецких танков в Африне

    Бойцы курдского ополчения YPG заявили об уничтожении пяти турецких танков в Африне.

    По данным агентства ANF News, один из танков был подбит противотанковой ракетой в районе деревни Курдо в районе Бильбиль. Еще два танка уничтожены в деревне Дикметаш в районе Синдирес и два — в окрестностях города Телль-Рифат, где идут наиболее ожесточенные бои.

    Кроме того курдское ополчение сообщает о четырех убитых турецких военнослужащих и десяти поддерживающих Турцию боевиков. Также говорится о 20 раненых из Свободной сирийской армии. При этом отмечается, что со стороны курдов погибли трое бойцов.

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    Напомним, в субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии.

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    Президент Сирии Башар Асад осудил действия Турции и обвинил ее в поддержке террористов, а в МИД страны заявили, что Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.

    Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что «террористы уже бегут из Африна» и пообещал, что операция завершится в скором времени.

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