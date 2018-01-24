Путин предложил «расцеловать» работника завода в Уфе

Президент РФ Владимир Путин во время посещения моторостроительного завода в Уфе предложил «расцеловать» одного из рабочих.
Как сообщает РИА Новости, рабочий Уфимского моторостроительного производственного объединения поинтересовался у президента, как тот относится к возможности возвращения практики награждения предприятий памятными знаками. В ответ президент предложил «просто расцеловать» автора вопроса, после чего обнял его.
Путин пояснил, что практика подобных награждений началась и прекратилась в советское время. По его словам, ордена и медали, которыми отмечали предприятия, не помогли увеличению производительности труда.
Путин напомнил, что в России продолжается практика награждения конкретных людей за личные заслуги и достижения. Он отметил, что трудовым коллективам до сих пор вручают благодарности президента и грамоты.
Владимир Путин: «Можно, конечно, вернуться и к советской практике до 1988 года, но надо ли это, давайте подумаем».
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину показали новый цех МПО, где собирают узлы для двигателей ВК-2500, которые поднимают в воздух вертолеты Ми и Ка. Ранее двигатели для этих вертолетов покупали на Украине.
Путин пояснил, что практика подобных награждений началась и прекратилась в советское время. По его словам, ордена и медали, которыми отмечали предприятия, не помогли увеличению производительности труда.
Путин напомнил, что в России продолжается практика награждения конкретных людей за личные заслуги и достижения. Он отметил, что трудовым коллективам до сих пор вручают благодарности президента и грамоты.
Владимир Путин: «Можно, конечно, вернуться и к советской практике до 1988 года, но надо ли это, давайте подумаем».
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину показали новый цех МПО, где собирают узлы для двигателей ВК-2500, которые поднимают в воздух вертолеты Ми и Ка. Ранее двигатели для этих вертолетов покупали на Украине.
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