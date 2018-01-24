Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    Путин предложил «расцеловать» работника завода в Уфе

    комментировать
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин предложил «расцеловать» работника завода в Уфе

    Путин предложил «расцеловать» работника завода в Уфе

    Путин предложил «расцеловать» работника завода в Уфе
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент РФ Владимир Путин во время посещения моторостроительного завода в Уфе предложил «расцеловать» одного из рабочих.

    Как сообщает РИА Новости, рабочий Уфимского моторостроительного производственного объединения поинтересовался у президента, как тот относится к возможности возвращения практики награждения предприятий памятными знаками. В ответ президент предложил «просто расцеловать» автора вопроса, после чего обнял его.

    Путин пояснил, что практика подобных награждений началась и прекратилась в советское время. По его словам, ордена и медали, которыми отмечали предприятия, не помогли увеличению производительности труда.

    Путин напомнил, что в России продолжается практика награждения конкретных людей за личные заслуги и достижения. Он отметил, что трудовым коллективам до сих пор вручают благодарности президента и грамоты.

    Владимир Путин: «Можно, конечно, вернуться и к советской практике до 1988 года, но надо ли это, давайте подумаем».

    смотретьПутин посетил завод реактивных двигателей в Уфе
    Путин посетил завод реактивных двигателей в Уфе
    Ранее сообщалось, что Владимиру Путину показали новый цех МПО, где собирают узлы для двигателей ВК-2500, которые поднимают в воздух вертолеты Ми и Ка. Ранее двигатели для этих вертолетов покупали на Украине.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru