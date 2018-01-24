Путин посетил завод реактивных двигателей в Уфе

Рекордно низкая инфляция позволяет и дальше снижать ставки по ипотеке. Такое заявление сделал сегодня Владимир Путин в Уфе. Президент посетил завод, который выпускает двигатели для самолетов, и провел совещание с представителями оборонных предприятий. Речь шла о внедрении новых технологий.

Новейшие турбореактивные двигатели поколения 4+ для самолетов Су-35 собирают в круглосуточном режиме. Цех работает в три смены, а число его работников за несколько лет удвоилось. Почти всем работникам сборочного производства нет и сорока. Специалистов ищут в университетских аудиториях, приглашая на стажировку талантливых студентов.



Реактивный двигатель ручной работы — это не только звучит красиво, но и выглядит элегантно. Но роботам в этом высокоточном производстве действительно не место. Несмотря на то, что зазоры измеряются в микронах. Механическая рука просто не подлезет туда, где работают руки человека. А ведь сборка двигателя — это тысяча операций-переходов.



Уфимское моторостроительное производственное объединение помогает встать на крыло всем самолетам «Сухого». Но самый перспективный образец увидеть пока нельзя. Двигатель для истребителя пятого поколения Су-57 собирают в секретном цеху. На сверхзвуке Су-57 сможет летать без форсажа.



Сегодня почти четверть российского ВВП — это продукция высокотехнологичных производств, глубокая модернизация которых продолжается. Идет она и здесь. Владимиру Путину показали новый цех МПО, где собирают узлы для двигателей ВК-2500, которые поднимают в воздух вертолеты Ми и Ка. Те самые двигатели, которые раньше покупали на Украине.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.