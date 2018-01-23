Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийском Африне

Темой телефонных переговоров президентов России и Турции стала ситуация в Сирии.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии, в частности, в Африне, где продолжается турецкая военная операция «Оливковая ветвь». Российский и турецкий лидеры заявили о необходимости сотрудничества в работе по сохранению целостности и суверенитета Сирии. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, Эрдоган в беседе в очередной раз подчеркнул, что военная операция направлена против террористов в регионе.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили подготовку к конгрессу сирийского национального диалога, который состоится в Сочи в конце января. Главы двух государств выразили надежду, что конгресс будет представительным и способствует дальнейшему урегулированию сирийского конфликта.
Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии, в частности, в Африне, где продолжается турецкая военная операция «Оливковая ветвь». Российский и турецкий лидеры заявили о необходимости сотрудничества в работе по сохранению целостности и суверенитета Сирии. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, Эрдоган в беседе в очередной раз подчеркнул, что военная операция направлена против террористов в регионе.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили подготовку к конгрессу сирийского национального диалога, который состоится в Сочи в конце января. Главы двух государств выразили надежду, что конгресс будет представительным и способствует дальнейшему урегулированию сирийского конфликта.
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