Турецкая операция в Сирии: примирит ли «Оливковая ветвь» Эрдогана и Асада

Турция этим вечером пошла в новое наступление на курдские соединения в Сирии. Видеокадры очередного этапа военной операции «Оливковая ветвь» транслируют все центральные каналы страны.
Танки выдвинулись в Африн со стороны города Аазаз, он находится на северо-западе Сирии. Накануне турецким военным удалось взять стратегически важную высоту — гору Бурсея, с которой хорошо просматриваются позиции курдов сразу в городах Килис и Аазаз. Так что в сегодняшнее наступление турки пошли под прикрытием не только самолетов, но и артиллерии.
Начало операции связано с решением США создать у границ Турции многотысячную армию из курдских бойцов, якобы для обеспечения безопасности в регионе. Эрдоган мириться с этим не захотел. В Госдепе США в ответ лишь призвали Анкару ограничить продолжительность операции.
Первое, что сделали турки, — разбомбили аэродром Африна, через который американцы снабжали курдов оружием. Сводки с фронта, впрочем, пока приходят весьма противоречивые. Турки утверждают, что курды не сопротивляются, и операция проходит успешно. Курды заявляют, что едва ли не вынудили противника отступать. А американцы как будто уже и не гарантируют безопасность своему главному союзнику в Сирии.
Чингиз Чантар, политолог: «Африн — географически сложная зона для операции. Но там нет ни американских баз, ни самих американцев. Я думаю, никто в правительстве Турции не хотел бы, чтобы Эрдоган столкнулся с американцами в Сирии. И это бы означало либо начало войны между двумя странами НАТО, либо необходимость сделки Турции и США».
Турецкий политолог не исключает, что операция «Оливковая ветвь» в пику США может сблизить Эрдогана с Асадом.
Чингиз Чантар: «Буквально вчера наш премьер-министр признался, что пора признать Асада. На самом деле режимы Эрдогана и Асада имеют общие цели в борьбе с неуправляемостью курдов. Но все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Многое зависит от того, насколько сильны курды в Африне, смогут ли они сопротивляться и как долго. И насколько турецкие военные смогут продвинуться, чтобы достичь заявленных целей.»
Москва в лице Сергея Лаврова сегодня еще раз напомнила, что уже призывала Вашингтон прекратить поставки оружия курдам. Благодаря России курды были вовлечены в мирный процесс. Но в планах США — создать в Сирии альтернативное квазигосударство, что, естественно, только ухудшит ситуацию в регионе.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Начало операции связано с решением США создать у границ Турции многотысячную армию из курдских бойцов, якобы для обеспечения безопасности в регионе. Эрдоган мириться с этим не захотел. В Госдепе США в ответ лишь призвали Анкару ограничить продолжительность операции.
Первое, что сделали турки, — разбомбили аэродром Африна, через который американцы снабжали курдов оружием. Сводки с фронта, впрочем, пока приходят весьма противоречивые. Турки утверждают, что курды не сопротивляются, и операция проходит успешно. Курды заявляют, что едва ли не вынудили противника отступать. А американцы как будто уже и не гарантируют безопасность своему главному союзнику в Сирии.
Чингиз Чантар, политолог: «Африн — географически сложная зона для операции. Но там нет ни американских баз, ни самих американцев. Я думаю, никто в правительстве Турции не хотел бы, чтобы Эрдоган столкнулся с американцами в Сирии. И это бы означало либо начало войны между двумя странами НАТО, либо необходимость сделки Турции и США».
Турецкий политолог не исключает, что операция «Оливковая ветвь» в пику США может сблизить Эрдогана с Асадом.
Чингиз Чантар: «Буквально вчера наш премьер-министр признался, что пора признать Асада. На самом деле режимы Эрдогана и Асада имеют общие цели в борьбе с неуправляемостью курдов. Но все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Многое зависит от того, насколько сильны курды в Африне, смогут ли они сопротивляться и как долго. И насколько турецкие военные смогут продвинуться, чтобы достичь заявленных целей.»
Москва в лице Сергея Лаврова сегодня еще раз напомнила, что уже призывала Вашингтон прекратить поставки оружия курдам. Благодаря России курды были вовлечены в мирный процесс. Но в планах США — создать в Сирии альтернативное квазигосударство, что, естественно, только ухудшит ситуацию в регионе.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
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