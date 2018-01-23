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    Лавров принял в Москве делегацию сирийской оппозиции. Лавров, Сирия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров принял в Москве делегацию сирийской оппозиции

    Лавров принял в Москве делегацию сирийской оппозиции

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    Лавров принял в Москве делегацию сирийской оппозиции

    Лавров принял в Москве делегацию сирийской оппозиции

      Ситуацию в Сирии обсудили в Москве. Сергей Лавров провел переговоры с делегацией Объединенной сирийской оппозиции.

      Делегация Сирийской комиссии по переговорам прибыла в Москву в преддверии конгресса национального диалога, который пройдет в Сочи в конце января. Ожидается, что в нем будут участвовать больше полутора тысяч представителей арабской республики.

      Глава российского МИДа заявил, что гуманитарная обстановка в регионе могла бы быть гораздо лучше, если бы против боевиков удалось сформировать единый фронт. В его создании могла бы принять участие американская коалиция. Пока же, по словам министра, Запад выводит террористов из-под удара.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Я уверен, что если все мы будем действовать в полном соответствии с резолюцией 2254, то в самое ближайшее время будет завязан устойчивый конструктивный процесс, позволяющий выходить на главные договоренности сирийского урегулирования, включая конституционную реформу и проведение на этой основе свободных выборов под надзором ООН, как это и предусмотрено резолюцией 2254».

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