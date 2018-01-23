Весь тренерский штаб сборной России по хоккею пригласили на Олимпиаду

Федерация хоккея России (ФХР) уточнила, какие хоккеисты не получили от МОК приглашения на Олимпийские игры в Корее.
На сегодняшний день не получили приглашения защитники Антон Белов, Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также нападающие Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Как отметили в ФХР, решение Международного олимпийского комитета не значит, что эти хоккеисты отстранены от участия в соревнованиях. Также спортсменов не признавали виновными в допинговых нарушениях — при приглашении на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов.
Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх. Окончательный состав национальной команды будет объявлен 25 января.
Также в ФХР сообщили, что штаб сборной России, в том числе тренерский состав, медицинский, административный и технический персонал, приглашены на Игры в полном составе.
Ранее сегодня стало известно, что в предварительный список МОК не были включены сразу несколько ведущих российских атлетов, которые не были фигурантами допингового скандала. В частности, в нем нет лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, биатлонистов Алексея Волкова, Евгения Гараничева и Антона Шипулина.
Представители Олимпийского комитета России уже попросили МОК объясниться. Олимпийское ведомство имеет право не включать тех или иных спортсменов в список участников соревнований, однако при этом должно аргументировать свои решения. Ожидается, что окончательный список российских атлетов, допущенных к Играм, МОК сформирует до 28 января.
Как отметили в ФХР, решение Международного олимпийского комитета не значит, что эти хоккеисты отстранены от участия в соревнованиях. Также спортсменов не признавали виновными в допинговых нарушениях — при приглашении на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов.
Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх. Окончательный состав национальной команды будет объявлен 25 января.
Также в ФХР сообщили, что штаб сборной России, в том числе тренерский состав, медицинский, административный и технический персонал, приглашены на Игры в полном составе.
Ранее сегодня стало известно, что в предварительный список МОК не были включены сразу несколько ведущих российских атлетов, которые не были фигурантами допингового скандала. В частности, в нем нет лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, биатлонистов Алексея Волкова, Евгения Гараничева и Антона Шипулина.
Представители Олимпийского комитета России уже попросили МОК объясниться. Олимпийское ведомство имеет право не включать тех или иных спортсменов в список участников соревнований, однако при этом должно аргументировать свои решения. Ожидается, что окончательный список российских атлетов, допущенных к Играм, МОК сформирует до 28 января.
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