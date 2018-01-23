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    Весь тренерский штаб сборной России по хоккею пригласили на Олимпиаду

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    Весь тренерский штаб сборной России по хоккею пригласили на Олимпиаду

    Весь тренерский штаб сборной России по хоккею пригласили на Олимпиаду

    Федерация хоккея России (ФХР) уточнила, какие хоккеисты не получили от МОК приглашения на Олимпийские игры в Корее.

    На сегодняшний день не получили приглашения защитники Антон Белов, Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также нападающие Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

    Как отметили в ФХР, решение Международного олимпийского комитета не значит, что эти хоккеисты отстранены от участия в соревнованиях. Также спортсменов не признавали виновными в допинговых нарушениях — при приглашении на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов.

    Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх. Окончательный состав национальной команды будет объявлен 25 января.

    Также в ФХР сообщили, что штаб сборной России, в том числе тренерский состав, медицинский, административный и технический персонал, приглашены на Игры в полном составе.

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    Ранее сегодня стало известно, что в предварительный список МОК не были включены сразу несколько ведущих российских атлетов, которые не были фигурантами допингового скандала. В частности, в нем нет лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, биатлонистов Алексея Волкова, Евгения Гараничева и Антона Шипулина.

    Представители Олимпийского комитета России уже попросили МОК объясниться. Олимпийское ведомство имеет право не включать тех или иных спортсменов в список участников соревнований, однако при этом должно аргументировать свои решения. Ожидается, что окончательный список российских атлетов, допущенных к Играм, МОК сформирует до 28 января.

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