«Нелюбовь» Звягинцева попала в итоговый список номинантов на «Оскар»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» поборется за премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Об этом было объявлено на церемонии объявления номинантов, которая прошла в Беверли-Хиллз.
Соперничать ленте Звягинцева предстоит с фильмами «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и «Квадрат» (Швеция).
Отметим, что 90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. Награда будет вручаться в 24 номинациях. В категории «Лучший фильм» за премию будут бороться девять картин — «Зови меня своим именем» (Лука Гуаданьино), «Темные времена» (Джо Райт), «Дюнкерк» (Кристофер Нолан), «Прочь» (Джордан Пил), «Леди Бёрд» (Грета Гервиг), «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон), «Секретное досье» (Стивен Спилберг), «Форма воды» (Гильермо дель Торо) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).
В фильме «Нелюбовь» рассказывается история московской семьи, в которой супруги (Марьяна Спивак и Алексей Розин) собираются развестись, но не могут решить, с кем останется сын Алёша (Матвей Новиков). Мальчик же чувствует ненужность обоим родителям и неожиданно, после их очередной ссоры, пропадает.
Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала большой приз Международного фестиваля в Мюнхене и Гран-при Лондонского международного кинофестиваля.
Соперничать ленте Звягинцева предстоит с фильмами «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и «Квадрат» (Швеция).
Отметим, что 90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. Награда будет вручаться в 24 номинациях. В категории «Лучший фильм» за премию будут бороться девять картин — «Зови меня своим именем» (Лука Гуаданьино), «Темные времена» (Джо Райт), «Дюнкерк» (Кристофер Нолан), «Прочь» (Джордан Пил), «Леди Бёрд» (Грета Гервиг), «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон), «Секретное досье» (Стивен Спилберг), «Форма воды» (Гильермо дель Торо) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).
В фильме «Нелюбовь» рассказывается история московской семьи, в которой супруги (Марьяна Спивак и Алексей Розин) собираются развестись, но не могут решить, с кем останется сын Алёша (Матвей Новиков). Мальчик же чувствует ненужность обоим родителям и неожиданно, после их очередной ссоры, пропадает.
Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала большой приз Международного фестиваля в Мюнхене и Гран-при Лондонского международного кинофестиваля.
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