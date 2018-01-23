МОК пригласил на Олимпиаду всех российских сноубордистов

Российские сноубордисты предварительно допущены к участию Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Об этом сообщил глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.
По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил весь список заявленных на Игры российских сноубордистов. В частности, на Олимпиаду пустили лидеров сборной Вика Уайлда, Алёну Заварзину и Андрея Соболёва.
Ранее сегодня стало известно, что в список спортсменов, приглашенных на Игры, не попали сразу нескольких лидеров российской сборной, которые не были участниками допингового скандала. Среди них оказались биатлонисты Антон Шипулин и Евгений Гараничев, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, хоккеисты Сергей Плотников и Валерий Ничушкин, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
По данным СМИ, причиной недопуска спортсменов на Игры стало то, что они фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории. Ее экс-глава Григорий Родченков, напомним, бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Решение МОК в спортивных федерациях уже назвали безосновательным и абсурдным. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «удручающими новостями» о недопуске россиян.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.
По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил весь список заявленных на Игры российских сноубордистов. В частности, на Олимпиаду пустили лидеров сборной Вика Уайлда, Алёну Заварзину и Андрея Соболёва.
Ранее сегодня стало известно, что в список спортсменов, приглашенных на Игры, не попали сразу нескольких лидеров российской сборной, которые не были участниками допингового скандала. Среди них оказались биатлонисты Антон Шипулин и Евгений Гараничев, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, хоккеисты Сергей Плотников и Валерий Ничушкин, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
По данным СМИ, причиной недопуска спортсменов на Игры стало то, что они фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории. Ее экс-глава Григорий Родченков, напомним, бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Решение МОК в спортивных федерациях уже назвали безосновательным и абсурдным. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «удручающими новостями» о недопуске россиян.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.
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