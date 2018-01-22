Пенсионерки из питерской коммуналки станцевали Satisfaction со второго дубля

Режиссер Константин Селиверстов снял клип на тему популярнейшего в Сети флешмоба.
В двухминутном ролике в поддержку ульяновских курсантов засветились и пенсионерки из Петербурга. На кадрах пожилые дамы станцевали тверк в обычной коммунальной квартире. При этом кроме бельевой веревки на кухне для съемок не использовали никаких декораций. И даже костюмы участницы клипа позаимствовали из личного гардероба.
Как рассказал режиссер, с идеей к нему обратились сами пенсионерки. Для них работала стала дебютной. Несмотря на это, записать ролик удалось со второго дубля.
Танцевальный флешмоб в социальных сетях, сами того не желая, запустили студенты ульяновского института гражданской авиации. Они сняли ремейк на видеоролик британских военных. После того как руководство вуза заявило о намерении отчислить первокурсников, в их поддержку выступили пожарные, медсестры, фермеры, девушки-военнослужащие из израильской армии и даже байкальские нерпы.
Как рассказал режиссер, с идеей к нему обратились сами пенсионерки. Для них работала стала дебютной. Несмотря на это, записать ролик удалось со второго дубля.
Танцевальный флешмоб в социальных сетях, сами того не желая, запустили студенты ульяновского института гражданской авиации. Они сняли ремейк на видеоролик британских военных. После того как руководство вуза заявило о намерении отчислить первокурсников, в их поддержку выступили пожарные, медсестры, фермеры, девушки-военнослужащие из израильской армии и даже байкальские нерпы.
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