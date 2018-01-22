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    Пенсионерки из питерской коммуналки станцевали Satisfaction со второго дубля. Интернет, Санкт-Петербург, Ульяновск, вузы, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионерки из питерской коммуналки станцевали Satisfaction со второго дубля

    Пенсионерки из питерской коммуналки станцевали Satisfaction со второго дубля

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    Пенсионерки из питерской коммуналки станцевали Satisfaction со второго дубля

    Пенсионерки из питерской коммуналки станцевали Satisfaction со второго дубля

    Пенсионерки из питерской коммуналки станцевали Satisfaction со второго дубля

      Режиссер Константин Селиверстов снял клип на тему популярнейшего в Сети флешмоба.

      В двухминутном ролике в поддержку ульяновских курсантов засветились и пенсионерки из Петербурга. На кадрах пожилые дамы станцевали тверк в обычной коммунальной квартире. При этом кроме бельевой веревки на кухне для съемок не использовали никаких декораций. И даже костюмы участницы клипа позаимствовали из личного гардероба.

      Как рассказал режиссер, с идеей к нему обратились сами пенсионерки. Для них работала стала дебютной. Несмотря на это, записать ролик удалось со второго дубля.

      Танцевальный флешмоб в социальных сетях, сами того не желая, запустили студенты ульяновского института гражданской авиации. Они сняли ремейк на видеоролик британских военных. После того как руководство вуза заявило о намерении отчислить первокурсников, в их поддержку выступили пожарные, медсестры, фермеры, девушки-военнослужащие из израильской армии и даже байкальские нерпы.

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