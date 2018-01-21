Байкальские нерпы станцевали в поддержку ульяновских курсантов

К эротическому флешмобу в поддержку ульяновских
курсантов-летчиков начали присоединяться животные. Популярность набирает ролик, где под композицию Satisfaction танцуют байкальские нерпы.
В Сети продолжается флешмоб в поддержку ульяновских курсантов, которые снялись в эротическом видеоклипе под композицию Satisfaction Бенни Бенасси. К акции присоединяются даже животные. Так, в одном из видео, появившемся на YouTube-канале администрации города Иркутска, под эту же музыку танцуют байкальские нерпы.
В другом видеоролике, снятом на конюшне, в кадре появляются лошади и юноши — члены конного клуба.
Скандал из-за видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации разразился в начале прошлой недели. Студенты решили перетанцевать британских военных. В ролике будущие летчики в фуражках и трусах откровенно танцуют в комнатах общежития. Видео вызвало шквал недовольства. Некоторые политики и общественные деятели посчитали шуточный эротический танец аморальным и потребовали отчислить курсантов.
Однако прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей, а в Сети начался флешмоб в поддержку ульяновских курсантов. Будущих летчиков поддержали студенты-аграрии, курсанты МЧС, учащиеся строительного техникума, студентки медколледжа, девушки из армии Израиля и многие другие.
К флешмобу присоединились и журналисты НТВ. Ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такмёнев в прямом эфире снял галстук и тоже станцевал в поддержку курсантов-летчиков.
В другом видеоролике, снятом на конюшне, в кадре появляются лошади и юноши — члены конного клуба.
Скандал из-за видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации разразился в начале прошлой недели. Студенты решили перетанцевать британских военных. В ролике будущие летчики в фуражках и трусах откровенно танцуют в комнатах общежития. Видео вызвало шквал недовольства. Некоторые политики и общественные деятели посчитали шуточный эротический танец аморальным и потребовали отчислить курсантов.
Однако прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей, а в Сети начался флешмоб в поддержку ульяновских курсантов. Будущих летчиков поддержали студенты-аграрии, курсанты МЧС, учащиеся строительного техникума, студентки медколледжа, девушки из армии Израиля и многие другие.
К флешмобу присоединились и журналисты НТВ. Ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такмёнев в прямом эфире снял галстук и тоже станцевал в поддержку курсантов-летчиков.
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