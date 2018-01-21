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    Байкальские нерпы станцевали в поддержку ульяновских курсантов. вузы, Интернет, скандалы, Ульяновск, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБайкальские нерпы станцевали в поддержку ульяновских курсантов

    Байкальские нерпы станцевали в поддержку ульяновских курсантов

    3 комментария
    • Фото: Администрация города Иркутска
    Байкальские нерпы станцевали в поддержку ульяновских курсантов

    Байкальские нерпы станцевали в поддержку ульяновских курсантов

    Байкальские нерпы станцевали в поддержку ульяновских курсантов
    • Фото: Администрация города Иркутска

      • К эротическому флешмобу в поддержку ульяновских курсантов-летчиков начали присоединяться животные. Популярность набирает ролик, где под композицию Satisfaction танцуют байкальские нерпы.

      В Сети продолжается флешмоб в поддержку ульяновских курсантов, которые снялись в эротическом видеоклипе под композицию Satisfaction Бенни Бенасси. К акции присоединяются даже животные. Так, в одном из видео, появившемся на YouTube-канале администрации города Иркутска, под эту же музыку танцуют байкальские нерпы.

      В другом видеоролике, снятом на конюшне, в кадре появляются лошади и юноши — члены конного клуба.

      Скандал из-за видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации разразился в начале прошлой недели. Студенты решили перетанцевать британских военных. В ролике будущие летчики в фуражках и трусах откровенно танцуют в комнатах общежития. Видео вызвало шквал недовольства. Некоторые политики и общественные деятели посчитали шуточный эротический танец аморальным и потребовали отчислить курсантов.

      смотретьУльяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов
      Ульяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов
      Однако прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей, а в Сети начался флешмоб в поддержку ульяновских курсантов. Будущих летчиков поддержали студенты-аграрии, курсанты МЧС, учащиеся строительного техникума, студентки медколледжа, девушки из армии Израиля и многие другие.

      смотреть«Центральное телевидение» подключилось к флешмобу в поддержку ульяновских курсантов
      «Центральное телевидение» подключилось к флешмобу в поддержку ульяновских курсантов
      К флешмобу присоединились и журналисты НТВ. Ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такмёнев в прямом эфире снял галстук и тоже станцевал в поддержку курсантов-летчиков.

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