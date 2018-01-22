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    Киев передал Донбассу помилованную Порошенко молодую мать

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    Киев передал Донбассу помилованную Порошенко молодую мать

    Киев передал Донбассу помилованную Порошенко молодую мать

    Киев передал самопровозглашенным республикам Донбасса женщину, которая признала свою вину в преступлении и попросила президента Украины о помиловании.

    Киев передал самопровозглашенным республикам Донбасса женщину, которая ранее была помилована президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

    Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной рады: «Эта женщина обратилась к президенту с прошением о помиловании, полностью признала свою вину. Она получила тяжелые травмы во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности. Также у нее есть младенец. Президент совершил этот гуманный поступок — помиловал ее ради освобождения наших заложников».

    В обмен на эту женщину Киев ожидает от самопровзглашенных республик освобождения одного украинского военного, добавила Геращенко.

    смотретьДонбасс обвинил Киев в нарушении договоренностей об освобождении пленных
    Донбасс обвинил Киев в нарушении договоренностей об освобождении пленных
    Напомним, в конце декабря 2017 года между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками состоялся обмен пленными. До этого перерыв в обменах составил 14 месяцев. Процесс снова был запущен после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину. Позднее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными.

    смотретьВ следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ
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    В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять более 100 человек. Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил Виктор Медведчук.

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