Киев передал Донбассу помилованную Порошенко молодую мать

Киев передал самопровозглашенным республикам Донбасса женщину, которая признала свою вину в преступлении и попросила президента Украины о помиловании.
Киев передал самопровозглашенным республикам Донбасса женщину, которая ранее была помилована президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной рады: «Эта женщина обратилась к президенту с прошением о помиловании, полностью признала свою вину. Она получила тяжелые травмы во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности. Также у нее есть младенец. Президент совершил этот гуманный поступок — помиловал ее ради освобождения наших заложников».
В обмен на эту женщину Киев ожидает от самопровзглашенных республик освобождения одного украинского военного, добавила Геращенко.
Напомним, в конце декабря 2017 года между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками состоялся обмен пленными. До этого перерыв в обменах составил 14 месяцев. Процесс снова был запущен после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину. Позднее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными.
В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять более 100 человек. Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил Виктор Медведчук.
Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной рады: «Эта женщина обратилась к президенту с прошением о помиловании, полностью признала свою вину. Она получила тяжелые травмы во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности. Также у нее есть младенец. Президент совершил этот гуманный поступок — помиловал ее ради освобождения наших заложников».
В обмен на эту женщину Киев ожидает от самопровзглашенных республик освобождения одного украинского военного, добавила Геращенко.
Напомним, в конце декабря 2017 года между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками состоялся обмен пленными. До этого перерыв в обменах составил 14 месяцев. Процесс снова был запущен после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину. Позднее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными.
В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять более 100 человек. Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил Виктор Медведчук.
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