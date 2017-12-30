Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными.
Порошенко рассчитывает, что новая встреча на уровне контактной группы, где будет обсуждаться вопрос обмена пленными, состоится 10 января, передает РИА Новости.
Пётр Порошенко: «Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров (по обмену пленными — ред.). И хочу сказать, что 10-го числа у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались».
С таким заявлением Пётр Порошенко выступил во время визита в госпиталь к украинским военным, которые были освобождены из плена в Донбассе.
Последний обмен пленными состоялся 27 декабря. До этого перерыв в обменах составил 14 месяцев. Процесс снова был запущен после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину.
Однако не обошлось без проблем. Донбасс обвинил Киев в нарушении договоренностей: многие жители самопровозглашенных республик после освобождения были объявлены украинскими властями в розыск.
В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять более 100 человек. Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил Виктор Медведчук.
Пётр Порошенко: «Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров (по обмену пленными — ред.). И хочу сказать, что 10-го числа у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались».
С таким заявлением Пётр Порошенко выступил во время визита в госпиталь к украинским военным, которые были освобождены из плена в Донбассе.
Последний обмен пленными состоялся 27 декабря. До этого перерыв в обменах составил 14 месяцев. Процесс снова был запущен после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину.
Однако не обошлось без проблем. Донбасс обвинил Киев в нарушении договоренностей: многие жители самопровозглашенных республик после освобождения были объявлены украинскими властями в розыск.
В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять более 100 человек. Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил Виктор Медведчук.
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