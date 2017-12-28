Донбасс обвинил Киев в нарушении договоренностей об освобождении пленных

Многие освобожденные в рамках обмена пленными жители Донбасса остались для Киева фигурантами уголовных дел, вопреки достигнутым ранее договоренностям.
Как утверждает омбудсмен ДНР Дарья Морозова, как только произошел обмен, часть людей, вернувшихся в самопровозглашенные республики, украинские власти объявили в розыск, но все же главное, что сейчас они на свободе.
До этого обмена пленными не было 14 месяцев. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину. И вот сегодня Медведчук опубликовал заявление с благодарностью российской стороне. Путин провел переговоры с главами самопровозглашенных народных республик, а окончательно стороны смогли договориться при содействии патриарха Кирилла.
До этого обмена пленными не было 14 месяцев. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину. И вот сегодня Медведчук опубликовал заявление с благодарностью российской стороне. Путин провел переговоры с главами самопровозглашенных народных республик, а окончательно стороны смогли договориться при содействии патриарха Кирилла.
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