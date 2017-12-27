В ДНР сообщили об отказе двоих пленных возвращаться на Украину

Сегодня в Донбассе произошло событие, которого давно и с нетерпением ждали по обе стороны от линии разграничения: Украина, самопровозглашенные ДНР и ЛНР провели самый масштабный обмен пленными за все время конфликта. Домой возвращаются сотни человек. Сама процедура обмена прошла в так называемой серой или нейтральной зоне — на
контрольно-пропускном пункте «Майорск» рядом с Горловкой.
По предварительным данным, украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики отдали 73 человека. При этом два человека отказались возвращаться на контролируемую Киевом территорию в рамках обмена военнопленными, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена самопровозглашенной ДНР Дарью Морозову.
Пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Пётр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Киеву в рамках обмена с республиками.
Святослав Цеголко: «Пётр Порошенко уже в Донбассе, где встречает наших ребят из плена».
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, обмен пленными начался позже примерно на два часа. Гарантом безопасности выступали ОБСЕ и Красный Крест.
Татьяна Никифорчук в тюрьме провела полгода, она работала бухгалтером крупного предприятия в Луганске. Ей пришлось по состоянию здоровья поехать в Днепропетровск, ее задержали на пункте пропуска.
Татьяна Никифорчук: «Инкриминировали создание, что я участвовала в министерстве топлива и энергетики ЛНР, поскольку я там работала главным бухгалтером. Вот такая ситуация».
С Александром Васильевым из Донецка произошла похожая история. Когда ему понадобилось по делам поехать в Мариуполь, сотрудники СБУ задержали его прямо на улице, его обвинили в сепаратизме, и 2,5 года он провел в заключении.
Александр Васильев: «В столовой нас кормят очень плохо, содержание очень плохое, со стен течет».
На плохие условия содержания жалуются многие из тех, кто сегодня обрел свободу.
Пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Пётр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Киеву в рамках обмена с республиками.
Святослав Цеголко: «Пётр Порошенко уже в Донбассе, где встречает наших ребят из плена».
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, обмен пленными начался позже примерно на два часа. Гарантом безопасности выступали ОБСЕ и Красный Крест.
Татьяна Никифорчук в тюрьме провела полгода, она работала бухгалтером крупного предприятия в Луганске. Ей пришлось по состоянию здоровья поехать в Днепропетровск, ее задержали на пункте пропуска.
Татьяна Никифорчук: «Инкриминировали создание, что я участвовала в министерстве топлива и энергетики ЛНР, поскольку я там работала главным бухгалтером. Вот такая ситуация».
С Александром Васильевым из Донецка произошла похожая история. Когда ему понадобилось по делам поехать в Мариуполь, сотрудники СБУ задержали его прямо на улице, его обвинили в сепаратизме, и 2,5 года он провел в заключении.
Александр Васильев: «В столовой нас кормят очень плохо, содержание очень плохое, со стен течет».
На плохие условия содержания жалуются многие из тех, кто сегодня обрел свободу.
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