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    В ДНР сообщили об отказе двоих пленных возвращаться на Украину. войны и вооруженные конфликты, ДНР, плен, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ДНР сообщили об отказе двоих пленных возвращаться на Украину

    В ДНР сообщили об отказе двоих пленных возвращаться на Украину

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    В ДНР сообщили об отказе двоих пленных возвращаться на Украину

    В ДНР сообщили об отказе двоих пленных возвращаться на Украину

    В ДНР сообщили об отказе двоих пленных возвращаться на Украину

      Сегодня в Донбассе произошло событие, которого давно и с нетерпением ждали по обе стороны от линии разграничения: Украина, самопровозглашенные ДНР и ЛНР провели самый масштабный обмен пленными за все время конфликта. Домой возвращаются сотни человек. Сама процедура обмена прошла в так называемой серой или нейтральной зоне — на контрольно-пропускном пункте «Майорск» рядом с Горловкой.

      По предварительным данным, украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики отдали 73 человека. При этом два человека отказались возвращаться на контролируемую Киевом территорию в рамках обмена военнопленными, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена самопровозглашенной ДНР Дарью Морозову.

      Пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Пётр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Киеву в рамках обмена с республиками.

      Святослав Цеголко: «Пётр Порошенко уже в Донбассе, где встречает наших ребят из плена».

      Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, обмен пленными начался позже примерно на два часа. Гарантом безопасности выступали ОБСЕ и Красный Крест.

      Татьяна Никифорчук в тюрьме провела полгода, она работала бухгалтером крупного предприятия в Луганске. Ей пришлось по состоянию здоровья поехать в Днепропетровск, ее задержали на пункте пропуска.

      Татьяна Никифорчук: «Инкриминировали создание, что я участвовала в министерстве топлива и энергетики ЛНР, поскольку я там работала главным бухгалтером. Вот такая ситуация».

      С Александром Васильевым из Донецка произошла похожая история. Когда ему понадобилось по делам поехать в Мариуполь, сотрудники СБУ задержали его прямо на улице, его обвинили в сепаратизме, и 2,5 года он провел в заключении.

      Александр Васильев: «В столовой нас кормят очень плохо, содержание очень плохое, со стен течет».

      На плохие условия содержания жалуются многие из тех, кто сегодня обрел свободу.

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