Стали известны итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

Ряд СМИ сообщил об итогах обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и украинскими властями.
ДНР передала Киеву в среду 58 человек, в ДНР возвращаются 165 человек, сообщает сайт «Громадське ТВ». Согласно другим данным, в Донбассе были освобождены 74 пленных, находившихся на неподконтрольных Киеву территориях.
Ранее руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74.
В свою очередь представитель Украины Виктор Медведчук, как сообщает ТАСС, привел такие цифры: «Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены».
Ранее Медведчук в интервью НТВ говорил, что процесс обмена пленными займет несколько часов, это связано с проверкой документов, установлением личностей удерживаемых.
Ранее руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74.
В свою очередь представитель Украины Виктор Медведчук, как сообщает ТАСС, привел такие цифры: «Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены».
Ранее Медведчук в интервью НТВ говорил, что процесс обмена пленными займет несколько часов, это связано с проверкой документов, установлением личностей удерживаемых.
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