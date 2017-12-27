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    Стали известны итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

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    Стали известны итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

    Стали известны итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

    Стали известны итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

    Ряд СМИ сообщил об итогах обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и украинскими властями.

    ДНР передала Киеву в среду 58 человек, в ДНР возвращаются 165 человек, сообщает сайт «Громадське ТВ». Согласно другим данным, в Донбассе были освобождены 74 пленных, находившихся на неподконтрольных Киеву территориях.

    Ранее руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74.

    смотретьВ Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом
    В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом
    В свою очередь представитель Украины Виктор Медведчук, как сообщает ТАСС, привел такие цифры: «Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены».

    смотретьВ следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ
    В следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ
    Ранее Медведчук в интервью НТВ говорил, что процесс обмена пленными займет несколько часов, это связано с проверкой документов, установлением личностей удерживаемых.

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