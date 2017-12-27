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    Киев и ЛНР обменялись пленными

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    Киев и ЛНР обменялись пленными

    Киев и ЛНР обменялись пленными

    На Украине проходит самый масштабный обмен пленными за все время конфликта на юго-востоке страны. Стороны условились, что свободу получат почти 400 человек. Но уже стало известно, что украинские власти привезли на обмен не всех: якобы более 40 были освобождены ранее. И опять же якобы еще 10–15 человек отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

    Как сообщил журналистам руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева, Киев и Луганск в среду обменялись пленными в рамках первого этапа процедуры, сообщает РИА Новости.

    Ольга Кобцева: «Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74 заложника».

    смотретьНа пути к свободе: Киев и Донецк проведут обмен пленными
    На пути к свободе: Киев и Донецк проведут обмен пленными
    В настоящий момент Киев проводит обмен с ДНР, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Ранее в эфире НТВ лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сообщил подробности второго этапа обмена пленными.

    смотретьЛНР направила пленных к месту обмена с украинскими властями
    ЛНР направила пленных к месту обмена с украинскими властями
    Виктор Медведчук: «На второй этап будет переведено определенное количество лиц — сегодня это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29, находящиеся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной».

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