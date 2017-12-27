В следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ

В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять свыше 100 человек. 74 из них удерживает украинская сторона, 29 находятся на территории ДНР и ЛНР.
Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук (на связь со студией он вышел по телефону).
Напомним, сегодня между тремя сторонами проходит самый масштабный обмен пленными за все время конфликта на юго-востоке Украины. Обменяют в общей сложности почти 400 человек. По словам Медведчука, процесс займет от 2 до 4 часов, потому что необходимо установить личности всех пленных.
Напомним, сегодня между тремя сторонами проходит самый масштабный обмен пленными за все время конфликта на юго-востоке Украины. Обменяют в общей сложности почти 400 человек. По словам Медведчука, процесс займет от 2 до 4 часов, потому что необходимо установить личности всех пленных.
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