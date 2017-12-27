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    В следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ. войны и вооруженные конфликты, ДНР, ЛНР, плен, Украина, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ

    В следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ

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    В следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ

    В следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ

      В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять свыше 100 человек. 74 из них удерживает украинская сторона, 29 находятся на территории ДНР и ЛНР.

      Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук (на связь со студией он вышел по телефону).

      Напомним, сегодня между тремя сторонами проходит самый масштабный обмен пленными за все время конфликта на юго-востоке Украины. Обменяют в общей сложности почти 400 человек. По словам Медведчука, процесс займет от 2 до 4 часов, потому что необходимо установить личности всех пленных.

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