ЛНР направила пленных к месту обмена с украинскими властями

Между Киевом, ДНР и ЛНР пройдет самый масштабный обмен пленными за все время конфликта на
юго-востоке Украины. Представители украинской стороны уже вылетели в Донбасс.
Луганская народная республика направила украинских пленных к месту, где сегодня планируется обмен, сообщает РИА Новости. Ополченцам передадут более 300 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. В свою очередь самопровозглашенные республики отпустят более 70 заключенных.
Украинский военнослужащий Александр Морозов попал в плен в январе 2015 года. Он участник боев за аэропорт, которые обернулись огромными потерями как для ВСУ, так и для ополченцев. Сослуживцы Александра погибли.
Александр Морозов: «Нас обстреляли, машину, я остался один и потом через сутки, когда выходил, то зашел в Донецк. И там уже через две недели меня выловили».
Свою семью Александр не видел уже три года. Его сокамерники — тоже бывшие украинские военные. На условия заключения не жалуются, но, конечно, с нетерпением ждут возвращения домой. Иван Ляса попал в ряды ВСУ во время третьей волны мобилизации. Служил в танковых войсках. Танк подбили, его ранили, взяли в плен. Сегодня Иван едва верит в свое скорое освобождение. Процесс обмена пленными был заморожен на целый год.
Иван Ляса, военнопленный: «Уже много было таких предпосылок, пока не увидим, не поверим».
На этот раз «предпосылки» весьма весомые. В ноябре к Владимиру Путину обратился участник минского переговорного процесса Виктор Медведчук. Президент обещал содействовать обмену пленными. Он по телефону провел переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Затем было получено согласие Киева. С Порошенко детали обмена обсуждала канцлер Германии Ангела Меркель. В финале непростой цепочки переговоров с главами республик встретился патриарх Кирилл. Была объявлена точная дата обмена — 27 декабря.
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, в корпусе особого режима, если все пойдет по плану, опустеет примерно половина камер.
Украинский военнослужащий Александр Морозов попал в плен в январе 2015 года. Он участник боев за аэропорт, которые обернулись огромными потерями как для ВСУ, так и для ополченцев. Сослуживцы Александра погибли.
Александр Морозов: «Нас обстреляли, машину, я остался один и потом через сутки, когда выходил, то зашел в Донецк. И там уже через две недели меня выловили».
Свою семью Александр не видел уже три года. Его сокамерники — тоже бывшие украинские военные. На условия заключения не жалуются, но, конечно, с нетерпением ждут возвращения домой. Иван Ляса попал в ряды ВСУ во время третьей волны мобилизации. Служил в танковых войсках. Танк подбили, его ранили, взяли в плен. Сегодня Иван едва верит в свое скорое освобождение. Процесс обмена пленными был заморожен на целый год.
Иван Ляса, военнопленный: «Уже много было таких предпосылок, пока не увидим, не поверим».
На этот раз «предпосылки» весьма весомые. В ноябре к Владимиру Путину обратился участник минского переговорного процесса Виктор Медведчук. Президент обещал содействовать обмену пленными. Он по телефону провел переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Затем было получено согласие Киева. С Порошенко детали обмена обсуждала канцлер Германии Ангела Меркель. В финале непростой цепочки переговоров с главами республик встретился патриарх Кирилл. Была объявлена точная дата обмена — 27 декабря.
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, в корпусе особого режима, если все пойдет по плану, опустеет примерно половина камер.
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