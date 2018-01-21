Адвокат опроверг информацию о запросе россиянина Винника об убежище в Греции

Россиянин Александр Винник, экстрадиции которого добиваются США и РФ, не просил политического убежища в Греции, заявил адвокат обвиняемого.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по обвинению в мошенничестве, не продавал прошения о политическом убежище. Об этом в воскресенье сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Винник обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище, так как он опасается, что в США с ним «не будут обращаться по европейским стандартам». Об этом якобы рассказал адвокат Илиас Спирлиадис. Эта информация «неверна, не соответствует действительности», передает РИА Новости слова Мусатова. Более того, по словам Мусатова, Спирлиадис не представляет интересы Винника в суде.
Тимофей Мусатов, адвокат: «Адвокат Спирлиадис заверил меня, что не давал подобного рода интервью. Более того, я на сегодняшний день являюсь единственным адвокатом, который представляет интересы семьи и Александра Винника. Я с ним общаюсь два раза в день, постоянно бываю у него в тюрьме. В любом случае, Илиас Спирлиадис не занимается и не занимался, ему не было поручения вести подобного рода дела».
Адвокат также сообщил, что прошение о политическом убежище может навредить обвиняемому.
Тимофей Мусатов, адвокат: «Мы считаем, что подобного рода заявление в таком деле может нанести существенный вред непосредственно Александру Виннику, семье и интересам третьих лиц».
Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.
В октябре суд Салоник решил выдать Винника США. Однако всего через неделю судьи выдали противоречащее постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Винник обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище, так как он опасается, что в США с ним «не будут обращаться по европейским стандартам». Об этом якобы рассказал адвокат Илиас Спирлиадис. Эта информация «неверна, не соответствует действительности», передает РИА Новости слова Мусатова. Более того, по словам Мусатова, Спирлиадис не представляет интересы Винника в суде.
Тимофей Мусатов, адвокат: «Адвокат Спирлиадис заверил меня, что не давал подобного рода интервью. Более того, я на сегодняшний день являюсь единственным адвокатом, который представляет интересы семьи и Александра Винника. Я с ним общаюсь два раза в день, постоянно бываю у него в тюрьме. В любом случае, Илиас Спирлиадис не занимается и не занимался, ему не было поручения вести подобного рода дела».
Адвокат также сообщил, что прошение о политическом убежище может навредить обвиняемому.
Тимофей Мусатов, адвокат: «Мы считаем, что подобного рода заявление в таком деле может нанести существенный вред непосредственно Александру Виннику, семье и интересам третьих лиц».
Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.
В октябре суд Салоник решил выдать Винника США. Однако всего через неделю судьи выдали противоречащее постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей.
Комментарии