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    Обвиняемый в США россиянин Винник попросил убежища в Греции

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    • Фото: Nicolas Economou / Zuma / TASS
    Обвиняемый в США россиянин Винник попросил убежища в Греции

    Обвиняемый в США россиянин Винник попросил убежища в Греции

    Обвиняемый в США россиянин Винник попросил убежища в Греции
  • Фото: Nicolas Economou / Zuma / TASS

    • Гражданин России Александр Винник, экстрадиции которого добиваются США и Россия, обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище.

    Как подчеркнул адвокат россиянина Илиас Спирлиадис, в США с Винником «не будут обращаться по европейским стандартам» — к нему могут даже применять пытки.

    Кроме того, юрист отметил, что Винник является экспертом в области блокчейна, а эта информация особенно интересует власти США. Это, заявил адвокат, делает дело Винника еще и политическим.

    Просьба об убежище направлена министру юстиции Греции, а также в генпрокуратуры Афин и Салоников. Спирлиадис подчеркнул, что пока этот вопрос будет решаться, Винника никуда не экстрадируют. Также в ближайшее время будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, передает «Интерфакс».

    Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. Россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.

    смотретьСуд в Греции постановил экстрадировать россиянина Винника в США
    Суд в Греции постановил экстрадировать россиянина Винника в США
    В октябре суд Салоник решил экстрадировать Винника в США. Однако всего через неделю судьи выдали противоречащее постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей.

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