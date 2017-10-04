Греция согласилась экстрадировать в США обвиняемого в отмывании денег россиянина

Греческие власти одобрили запрос США о выдаче российского гражданина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег на бирже криптовалюты.
Суд в греческих Салониках удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Александра Винника. Защита россиянина, которого американская сторона обвиняет в отмывании четырех миллиардов долларов, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает телекомпания ABC.
Экстрадиции россиянина требовала и Москва. На родине на Винника также заведено дело о мошенничестве.
Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Вопросы к россиянину возникли из-за биржи криптовалюты BTC, которая принадлежит двоим гражданам РФ и входит в тройку крупнейших в мире по торговле биткоинами. По версии американских властей, Винник взломал японскую криптобиржу и увел биткоины на свою площадку.
Экстрадиции россиянина требовала и Москва. На родине на Винника также заведено дело о мошенничестве.
Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Вопросы к россиянину возникли из-за биржи криптовалюты BTC, которая принадлежит двоим гражданам РФ и входит в тройку крупнейших в мире по торговле биткоинами. По версии американских властей, Винник взломал японскую криптобиржу и увел биткоины на свою площадку.
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