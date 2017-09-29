США и РФ потребовали экстрадиции россиянина, обвиняемого в отмывании $4 млрд

Вашингтон и Москва требуют выдачи Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег на бирже криптовалюты.
Суд в греческих Салониках начал рассматривать вопрос об экстрадиции Александра Винника. И Вашингтон, и Москва просят Афины выдать им задержанного там россиянина. Американцы обвиняют его в отмывании многомиллиардной суммы, в России против него тоже заведено уголовное дело о мошенничестве.
Масштабный детектив закрутился вокруг криптовалютной биржи BTC, она принадлежит двоим россиянам и даже входила в тройку крупнейших в мире по торговле биткоинами. География впечатляющая: зарегистрирована биржа в Болгарии, головной офис находился на Кипре, банк-партнер располагался в Чехии. Данными долго требовали поделиться власти Великобритании.
При этом биржа работала на новозеландской интернет-площадке, так как прежний сайт внесли в реестр запрещенных в России. А в июле США обвинили россиянина Винника в отмывании там 4 миллиардов долларов — по версии ФБР, он взломал японскую криптобиржу и увел биткоины на свою площадку.
Масштабный детектив закрутился вокруг криптовалютной биржи BTC, она принадлежит двоим россиянам и даже входила в тройку крупнейших в мире по торговле биткоинами. География впечатляющая: зарегистрирована биржа в Болгарии, головной офис находился на Кипре, банк-партнер располагался в Чехии. Данными долго требовали поделиться власти Великобритании.
При этом биржа работала на новозеландской интернет-площадке, так как прежний сайт внесли в реестр запрещенных в России. А в июле США обвинили россиянина Винника в отмывании там 4 миллиардов долларов — по версии ФБР, он взломал японскую криптобиржу и увел биткоины на свою площадку.
Комментарии