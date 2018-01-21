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    В Киеве заявили о гибели шести украинцев при атаке на отель в Кабуле

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    В Киеве заявили о гибели шести украинцев при атаке на отель в Кабуле

    В Киеве заявили о гибели шести украинцев при атаке на отель в Кабуле

    В Киеве заявили о гибели шести украинцев при атаке на отель в Кабуле
  • Фото: Associated Press © 2018, Rahmat Gul

    • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что жертвами нападения на отель Intercontinental Hotel в Кабуле стали шесть украинцев.

    Глава МИД сообщил, что доложил о произошедшем Петру Порошенко.

    Также в своем Twitter Климкин отметил, что сейчас украинские дипломаты работают с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства террористического акта.

    Кроме того, министр осудил теракт в Кабуле и выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Отметим, что ранее СМИ со ссылкой на полицию Кабула сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, в том числе девять украинцев. Также жертвами террористов стали граждане Германии, Греции и Казахстана.

    смотретьАтака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек
    Атака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек
    Напомним, боевики атаковали популярный среди иностранцев отель Intercontinental Hotel накануне вечером. Как сообщали СМИ, жертвами нападения стали 43 человека. Власти же говорят о гибели 18 человек. Ответственность за теракт на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».

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