В Киеве заявили о гибели шести украинцев при атаке на отель в Кабуле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что жертвами нападения на отель Intercontinental Hotel в Кабуле стали шесть украинцев.
Глава МИД сообщил, что доложил о произошедшем Петру Порошенко.
Также в своем Twitter Климкин отметил, что сейчас украинские дипломаты работают с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства террористического акта.
Кроме того, министр осудил теракт в Кабуле и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Отметим, что ранее СМИ со ссылкой на полицию Кабула сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, в том числе девять украинцев. Также жертвами террористов стали граждане Германии, Греции и Казахстана.
Напомним, боевики атаковали популярный среди иностранцев отель Intercontinental Hotel накануне вечером. Как сообщали СМИ, жертвами нападения стали 43 человека. Власти же говорят о гибели 18 человек. Ответственность за теракт на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».
Также в своем Twitter Климкин отметил, что сейчас украинские дипломаты работают с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства террористического акта.
Кроме того, министр осудил теракт в Кабуле и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Отметим, что ранее СМИ со ссылкой на полицию Кабула сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, в том числе девять украинцев. Также жертвами террористов стали граждане Германии, Греции и Казахстана.
Напомним, боевики атаковали популярный среди иностранцев отель Intercontinental Hotel накануне вечером. Как сообщали СМИ, жертвами нападения стали 43 человека. Власти же говорят о гибели 18 человек. Ответственность за теракт на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».
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