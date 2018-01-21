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    Атака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек. Афганистан, нападения, смерть, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАтака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек

    Атака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек

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    Атака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек

    Атака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек

      Из афганской столицы пришли уточненные данные о погибших в результате атаки боевиков на Intercontinental Hotel. По последней информации, жертвами террористов стали 43 человека. Одним из убитых в Кабуле стал гражданин Украины. Эти сведения подтвердили в консульстве страны.

      В гостинице в момент нападения проходила конференция, в которой участвовали иностранные гости и представители афганских властей. Экстремисты открыли огонь по участникам мероприятия и постояльцам. Люди пытались спастись, перелезая с балкона на балкон. Как передают местные телеканалы, 30 человек смогли выбраться.

      Осада продолжалась 18 часов. Когда спецназ прорвался внутрь, все пять боевиков были ликвидированы. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ответственность за случившееся на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».

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