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    В Кабуле из вспыхнувшего после атаки боевиков отеля люди выпрыгивали из окон. Афганистан, нападения, смерть, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кабуле из вспыхнувшего после атаки боевиков отеля люди выпрыгивали из окон

    В Кабуле из вспыхнувшего после атаки боевиков отеля люди выпрыгивали из окон

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    В Кабуле из вспыхнувшего после атаки боевиков отеля люди выпрыгивали из окон

    В Кабуле из вспыхнувшего после атаки боевиков отеля люди выпрыгивали из окон

    В Кабуле из вспыхнувшего после атаки боевиков отеля люди выпрыгивали из окон

      Появилась новая информация о нападении террористов напали на здание Intercontinental Hotel в афганской столице.

      По одним данным, в момент атаки в гостинице отмечали сразу две свадьбы. По другим, в залах проходила научная конференция. Боевики открыли огонь по посетителям. МВД Афганистана сообщает о 5 убитых и 6 раненых. В здании начался пожар, люди выпрыгивали из окон. Как сообщает афганское телевидение, 30 посетителям Intercontinental Hotel удалось спастись. Многие получили травмы, людей отвезли в больницы.

      Осада продолжалась почти 10 часов, после чего спецназ прорвался внутрь. Силовикам удалось ликвидировать всех нападавших. Всего из отеля полицейские вывели более 100 человек. Это граждане Афганистана и других стран. Никто из них не пострадал. Intercontinental Hotel в Кабуле не первый раз подвергается атаке боевиков. Летом 2011 года террористы ворвались в здание и убили 12 человек.

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