Боевики расстреляли посетителей отеля в Кабуле: десятки погибших и раненых

Вооруженные боевики атаковали отель Intercontinental Hotel («Интерконтиненталь отель») в Кабуле. При нападении погибли и пострадали 35 человек.
По некоторым данным, группа вооруженных лиц проникла в отель примерно в 21:30 по местному времени, когда там проходили сразу две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям. По другим сведениям, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям с участием специалистов из 34 провинций страны.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 1TV и источник в силах безопасности, точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Второй этаж отеля охвачен пламенем.
По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.
Как сообщил телеканалу Tolo представитель афганского МВД, как минимум еще трое боевиков остаются в здании отеля. Службам безопасности удалось вывести оттуда нескольких гостей и сотрудников гостиницы, сейчас они находятся в безопасном месте. Местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов.
Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 1TV и источник в силах безопасности, точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Второй этаж отеля охвачен пламенем.
По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.
Как сообщил телеканалу Tolo представитель афганского МВД, как минимум еще трое боевиков остаются в здании отеля. Службам безопасности удалось вывести оттуда нескольких гостей и сотрудников гостиницы, сейчас они находятся в безопасном месте. Местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов.
Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.
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