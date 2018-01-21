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    СМИ: жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 украинцев

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sobhani
    СМИ: жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 украинцев

    СМИ: жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 украинцев

    СМИ: жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 украинцев
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sobhani

    • Афганская полиция рассказала об иностранцах, погибших при нападении террористов на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле.

    Всего жертвами атаки стали 14 иностранцев. Среди погибших девять украинцев. Также были убиты по одному гражданину Германии, Греции и Казахстана, сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

    Отметим, что ранее в консульстве Украины подтвердили сообщение об одном погибшем гражданине страны. А в посольстве РФ сообщили, что не получали информацию о жертвах и пострадавших среди россиян в результате нападения террористов, передает ТАСС.

    смотретьАтака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек
    Атака боевиков на кабульский отель унесла жизни 43 человек
    Напомним, боевики напали на популярный среди иностранцев отель Intercontinental Hotel накануне вечером. В гостинице в момент нападения проходила конференция, в которой участвовали иностранные гости и представители афганских властей. Экстремисты открыли огонь по участникам мероприятия и постояльцам.

    По данным СМИ, жертвами атаки боевиков стали 43 человека. Однако власти пока подтвердили гибель 18 человек. Ответственность за случившееся на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».

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