СМИ: жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 украинцев

Афганская полиция рассказала об иностранцах, погибших при нападении террористов на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле.
Всего жертвами атаки стали 14 иностранцев. Среди погибших девять украинцев. Также были убиты по одному гражданину Германии, Греции и Казахстана, сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.
Отметим, что ранее в консульстве Украины подтвердили сообщение об одном погибшем гражданине страны. А в посольстве РФ сообщили, что не получали информацию о жертвах и пострадавших среди россиян в результате нападения террористов, передает ТАСС.
Напомним, боевики напали на популярный среди иностранцев отель Intercontinental Hotel накануне вечером. В гостинице в момент нападения проходила конференция, в которой участвовали иностранные гости и представители афганских властей. Экстремисты открыли огонь по участникам мероприятия и постояльцам.
По данным СМИ, жертвами атаки боевиков стали 43 человека. Однако власти пока подтвердили гибель 18 человек. Ответственность за случившееся на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».
Отметим, что ранее в консульстве Украины подтвердили сообщение об одном погибшем гражданине страны. А в посольстве РФ сообщили, что не получали информацию о жертвах и пострадавших среди россиян в результате нападения террористов, передает ТАСС.
Напомним, боевики напали на популярный среди иностранцев отель Intercontinental Hotel накануне вечером. В гостинице в момент нападения проходила конференция, в которой участвовали иностранные гости и представители афганских властей. Экстремисты открыли огонь по участникам мероприятия и постояльцам.
По данным СМИ, жертвами атаки боевиков стали 43 человека. Однако власти пока подтвердили гибель 18 человек. Ответственность за случившееся на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».
Комментарии