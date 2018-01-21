Асад обвинил Турцию в поддержке террористов и осудил операцию в Африне

Президент Сирии Башар Асад раскритиковал политику Турции и осудил операцию «Оливковая ветвь».
Сирийский лидер подчеркнул, что турецкую операцию нельзя «отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса».
По словам Асада, политика Турции «построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее МИД Сирии обвинил Анкару в «жестокой агрессии». При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнул, что Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.
Напомним, в субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, а потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии.
Премьер Турции Бинали Йылдрым ранее заявил, что операция будет проводиться в четыре этапа, а ее целью является создание 30-километровой зоны безопасности. А Реджеп Эрдоган отметил, что «террористы бегут из Африна», а военная операция в скором времени завершится.
По словам Асада, политика Турции «построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее МИД Сирии обвинил Анкару в «жестокой агрессии». При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнул, что Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.
Напомним, в субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, а потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии.
Премьер Турции Бинали Йылдрым ранее заявил, что операция будет проводиться в четыре этапа, а ее целью является создание 30-километровой зоны безопасности. А Реджеп Эрдоган отметил, что «террористы бегут из Африна», а военная операция в скором времени завершится.
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