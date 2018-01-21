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    Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Osman Orsal
    Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

    Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

    Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Osman Orsal

    • Три ракеты были выпущены в субботу с территории Сирии по приграничной турецкой провинции Килис, пострадал один человек.

    Как передает ТАСС, в результате обстрела повреждены несколько зданий в административном центре провинции — городе Килис. Пострадавший получил легкие травмы.

    Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием «Оливковая ветвь» против курдов в Африне. Она стартовала в 17:00 по Москве. Отрады сирийской оппозиции перешли в наступление. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

    В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность. В ведомстве отметили, что к военной операции Турции привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.

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