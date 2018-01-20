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    Лавров по телефону обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

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    Лавров по телефону обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

    Лавров по телефону обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

    Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.

    МИД РФ: «Двадцатого января по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона».




    Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вооруженные силы Турции сообщили, что на севере страны поразили 108 целей из 113 намеченных. Об этом говорится в распространенном заявлении военных.

    Генштаб Турции: «По состоянию на 18:30 20 января ВС Турции поразили 108 объектов из 113 намеченных. Все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии „Демократический союз“».



    После начала операции в Сирии источник в МИД Турции сообщил о том, что в министерство были вызваны главы дипломатических миссий России, США и Ирана (послы и поверенные в делах). Сообщалось, что дипломатам «была предоставлена последняя информация о том, что происходит в Африне». В интервью агентству ТАСС посольство РФ в Анкаре подтвердило факт вызова посла России в МИД Турции.

    Ирина Касимова, пресс-атташе российской дипмиссии: «Факт вызова в МИД Турции подтверждаем. В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям».

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