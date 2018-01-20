Лавров по телефону обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

Обсудили ситуацию в Сирии, вкл. обеспечение стабильности на севере страны и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой #ООН, чему должен способствовать созываемый в #Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников. https://t.co/iCaOZvOBuR pic.twitter.com/qH9IAreAtd