Лавров по телефону обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.
МИД РФ: «Двадцатого января по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона».
Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вооруженные силы Турции сообщили, что на севере страны поразили 108 целей из 113 намеченных. Об этом говорится в распространенном заявлении военных.
Генштаб Турции: «По состоянию на 18:30 20 января ВС Турции поразили 108 объектов из 113 намеченных. Все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии „Демократический союз“».
После начала операции в Сирии источник в МИД Турции сообщил о том, что в министерство были вызваны главы дипломатических миссий России, США и Ирана (послы и поверенные в делах). Сообщалось, что дипломатам «была предоставлена последняя информация о том, что происходит в Африне». В интервью агентству ТАСС посольство РФ в Анкаре подтвердило факт вызова посла России в МИД Турции.
Ирина Касимова, пресс-атташе российской дипмиссии: «Факт вызова в МИД Турции подтверждаем. В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям».
Обсудили ситуацию в Сирии, вкл. обеспечение стабильности на севере страны и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой #ООН, чему должен способствовать созываемый в #Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников. https://t.co/iCaOZvOBuR pic.twitter.com/qH9IAreAtd— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 20 января 2018 г.
Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вооруженные силы Турции сообщили, что на севере страны поразили 108 целей из 113 намеченных. Об этом говорится в распространенном заявлении военных.
Генштаб Турции: «По состоянию на 18:30 20 января ВС Турции поразили 108 объектов из 113 намеченных. Все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии „Демократический союз“».
После начала операции в Сирии источник в МИД Турции сообщил о том, что в министерство были вызваны главы дипломатических миссий России, США и Ирана (послы и поверенные в делах). Сообщалось, что дипломатам «была предоставлена последняя информация о том, что происходит в Африне». В интервью агентству ТАСС посольство РФ в Анкаре подтвердило факт вызова посла России в МИД Турции.
Ирина Касимова, пресс-атташе российской дипмиссии: «Факт вызова в МИД Турции подтверждаем. В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям».
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