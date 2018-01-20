«Вот такой у Трампа Белый дом»: американцы раздражены причудами президента

Книга журналиста Майкла Вулфа о жизни американского президента «Огонь и ярость в коридорах Белого дома» еще до начала продаж успела стать главным скандалом нового года. Собрав на страницах слухи и байки из Белого дома, автор вызвал настоящий приступ бешенства со стороны главного героя книги. Дональд Трамп назвал всех, кто распускает сплетни о нем, людьми, лишившимися рассудка.
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Новый ком бумажного компромата оказался настоящей информационной лавиной, которая любого другого, окажись он на месте Трампа, уже давно бы похоронила. Устоит ли под новым напором компромата этот человек-скала, попытался выяснять репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин.
Если верить журналисту Майклу Вульфу, уже в 17:30 Трамп валяется у себя в апартаментах с обязательным чизбургером вприкуску. Болтает по телефону и смотрит кабельное телевидение. Причем для такого времяпрепровождения вместо одного экрана Трамп указал повесить себе целых три.
Но что в этом плохого? Может быть, президент таким образом хочет быть в курсе всех новостей в мире. Но вот уже Америку разрывает от хохота — якобы самый любимый телеканал Трампа совсем не новостной.
Из сообщения в Twitter: «В свою первую ночь в Белом доме президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, потому что он не показывает „телеканал про горилл“… Работники Белого дома смонтировали ряд документальных фильмов в импровизированный канал про горилл, но Трамп был расстроен, потому что гориллы не дерутся».
Но вскоре становится ясно, что такие причуды — откровенный фейк, и над американским президентом просто глумятся. И вот даже ведущий нью-йоркского юмористического шоу Стивен Кольбер серьезно спрашивает у автора: чему верить?
Стивен Кольбер: «Вы называете эту книгу версией событий, которые вам кажутся правдой? Что это значит?»
Майкл Вулф: «Это значит, что вот такой у Трампа Белый дом. Каждый вам рассказывает разные истории. Или вернее так: каждый вам врет определенным способом».
Прошел ровно год с того момента, как Дональд Трамп красиво въехал в Белый дом, и вроде бы достаточно, чтобы, по его же предвыборным обещаниям, навести здесь порядок, но вместо этого там творится настоящий хаос.
Избиратель, мягко говоря, удивлен: оказывается он голосовал за Трампа и его команду, которые вовсе не хотели выигрывать президентские выборы, а рассчитывали хорошенько себя пропиарить.
Тим Малоу, помощник директора университета Куинипиак, Коннектикут: «Я слышал об этом много раз в политических кругах, что он никогда не думал, что он выиграет. Он представлял, что проиграет 15–10% голосов и вернется с победой в свой бизнес, и это бы дало ему еще больше богатства».
Университет Тима Малоу ежедневно следит за президентскими рейтингами, и первый год приключений Трампа в Вашингтоне больше половины американцев оценивают ниже плинтуса.
Тим Малоу: «Мы задавали людям вопрос: каким словом вы можете назвать первый год президента Трампа? И первое слово было „катастрофа“».
Но что же так особенно раздражает избирателя?
Тим Малоу: «Он недостаточно спит, недостаточно занимается делами. Он очень много смотрит телевизор и очень злится на критику в свой адрес»
А еще, по слухам, наводит свои странные порядки — запрещает прикасаться к личным вещам, например, рубашкам, которые после использования валяются на полу. А неприкосновенность зубной щетки охраняется как ядерная кнопка.
Политолог Мартин Сифф, вглядываясь в нынешнее состояние Белого дома, напоминает, что каждый американский президент здесь сходил с ума по-своему, и до многих из них Трампу еще далеко. Подробности — в репортаже.
Если верить журналисту Майклу Вульфу, уже в 17:30 Трамп валяется у себя в апартаментах с обязательным чизбургером вприкуску. Болтает по телефону и смотрит кабельное телевидение. Причем для такого времяпрепровождения вместо одного экрана Трамп указал повесить себе целых три.
Но что в этом плохого? Может быть, президент таким образом хочет быть в курсе всех новостей в мире. Но вот уже Америку разрывает от хохота — якобы самый любимый телеканал Трампа совсем не новостной.
Из сообщения в Twitter: «В свою первую ночь в Белом доме президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, потому что он не показывает „телеканал про горилл“… Работники Белого дома смонтировали ряд документальных фильмов в импровизированный канал про горилл, но Трамп был расстроен, потому что гориллы не дерутся».
Но вскоре становится ясно, что такие причуды — откровенный фейк, и над американским президентом просто глумятся. И вот даже ведущий нью-йоркского юмористического шоу Стивен Кольбер серьезно спрашивает у автора: чему верить?
Стивен Кольбер: «Вы называете эту книгу версией событий, которые вам кажутся правдой? Что это значит?»
Майкл Вулф: «Это значит, что вот такой у Трампа Белый дом. Каждый вам рассказывает разные истории. Или вернее так: каждый вам врет определенным способом».
Прошел ровно год с того момента, как Дональд Трамп красиво въехал в Белый дом, и вроде бы достаточно, чтобы, по его же предвыборным обещаниям, навести здесь порядок, но вместо этого там творится настоящий хаос.
Избиратель, мягко говоря, удивлен: оказывается он голосовал за Трампа и его команду, которые вовсе не хотели выигрывать президентские выборы, а рассчитывали хорошенько себя пропиарить.
Тим Малоу, помощник директора университета Куинипиак, Коннектикут: «Я слышал об этом много раз в политических кругах, что он никогда не думал, что он выиграет. Он представлял, что проиграет 15–10% голосов и вернется с победой в свой бизнес, и это бы дало ему еще больше богатства».
Университет Тима Малоу ежедневно следит за президентскими рейтингами, и первый год приключений Трампа в Вашингтоне больше половины американцев оценивают ниже плинтуса.
Тим Малоу: «Мы задавали людям вопрос: каким словом вы можете назвать первый год президента Трампа? И первое слово было „катастрофа“».
Но что же так особенно раздражает избирателя?
Тим Малоу: «Он недостаточно спит, недостаточно занимается делами. Он очень много смотрит телевизор и очень злится на критику в свой адрес»
А еще, по слухам, наводит свои странные порядки — запрещает прикасаться к личным вещам, например, рубашкам, которые после использования валяются на полу. А неприкосновенность зубной щетки охраняется как ядерная кнопка.
Политолог Мартин Сифф, вглядываясь в нынешнее состояние Белого дома, напоминает, что каждый американский президент здесь сходил с ума по-своему, и до многих из них Трампу еще далеко. Подробности — в репортаже.
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