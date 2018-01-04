Журналист: победа на выборах привела Трампа в ужас

Вся американская пресса сегодня обсуждает еще не вышедшую книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». Ее содержание стало известно журналистам.
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В скандальном издании собраны интервью с самим президентом США и его ближайшим окружением. В книге всплывают подробности, которые могут еще сильнее подпортить репутацию президента. Например, в ней говорится, что и сам Трамп, и его команда были уверены, что выборы им не выиграть, а миллиардер хотел просто стать «самым знаменитым человеком на свете», поэтому победа в гонке привела его в ужас.
Но самыми резонансными стали отрывки из интервью с бывшим ближайшим советником Стивеном Бэнноном, который прошелся не только по самому Трампу, но и по его дочке Иванке, которая, по его мнению, «тупа, как кирпич».
Реакция Белого дома не заставила себя ждать. В президентской администрации слова экс-советника назвали «просто смешными», а сам американский лидер заявил, что Бэннон после увольнения просто сошел с ума.
Также в книге Вольфа раскрыт волнующий многих секрет фирменной прически американского лидера. Журналист пишет, что все дело в лысине на макушке: волосы зачесывают таким образом, чтобы ее скрыть, а характерный оранжевый цвет получается из-за нетерпеливости Трампа. Якобы чем дольше держать на волосах средство, которым красится президент США, тем темнее получается цвет, но Трамп ждать не любит.
Но самыми резонансными стали отрывки из интервью с бывшим ближайшим советником Стивеном Бэнноном, который прошелся не только по самому Трампу, но и по его дочке Иванке, которая, по его мнению, «тупа, как кирпич».
Реакция Белого дома не заставила себя ждать. В президентской администрации слова экс-советника назвали «просто смешными», а сам американский лидер заявил, что Бэннон после увольнения просто сошел с ума.
Также в книге Вольфа раскрыт волнующий многих секрет фирменной прически американского лидера. Журналист пишет, что все дело в лысине на макушке: волосы зачесывают таким образом, чтобы ее скрыть, а характерный оранжевый цвет получается из-за нетерпеливости Трампа. Якобы чем дольше держать на волосах средство, которым красится президент США, тем темнее получается цвет, но Трамп ждать не любит.
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