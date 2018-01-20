Московские врачи прибыли в Улан-Удэ для помощи пострадавшим в результате ЧП в школе

Врачи из Москвы прибыли в
Улан-Удэ для помощи школьникам, пострадавшим в результате ЧП в поселке Сосновый бор.
Как сообщил ТАСС главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин, «приехали четыре специалиста из Москвы». Это нейро- и микрохирурги, анестезиологи. Отмечается, что они будут консультировать, оперировать.
Количество и состояние пострадавших, госпитализированных в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, по словам Тимкина, прежнее. Это шесть школьников, в том числе нападавший на детей подросток, и учительница.
Вячеслав Тимкин: «Есть крайне тяжелый ребенок и двое — в тяжелом состоянии, в том числе нападавший. У всех остальных положительная динамика».
Накануне в Улан-Удэ произошло второе за неделю серьезное нападение подростков на школу в России. Девятиклассник с топором набросился на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
Похожее нападение произошло в понедельник, 15 января, в школе №127 в Перми. Там двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В общей сложности пострадали 15 человек.
Количество и состояние пострадавших, госпитализированных в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, по словам Тимкина, прежнее. Это шесть школьников, в том числе нападавший на детей подросток, и учительница.
Вячеслав Тимкин: «Есть крайне тяжелый ребенок и двое — в тяжелом состоянии, в том числе нападавший. У всех остальных положительная динамика».
Накануне в Улан-Удэ произошло второе за неделю серьезное нападение подростков на школу в России. Девятиклассник с топором набросился на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
Похожее нападение произошло в понедельник, 15 января, в школе №127 в Перми. Там двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В общей сложности пострадали 15 человек.
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