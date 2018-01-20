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    Московские врачи прибыли в Улан-Удэ для помощи пострадавшим в результате ЧП в школе

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    • Фото: РИА Новости, Андрей Огородник
    Московские врачи прибыли в <nobr>Улан-Удэ</nobr> для помощи пострадавшим в результате ЧП в школе

    Московские врачи прибыли в Улан-Удэ для помощи пострадавшим в результате ЧП в школе

    Московские врачи прибыли в <nobr>Улан-Удэ</nobr> для помощи пострадавшим в результате ЧП в школе
  • Фото: РИА Новости, Андрей Огородник

    • Врачи из Москвы прибыли в Улан-Удэ для помощи школьникам, пострадавшим в результате ЧП в поселке Сосновый бор.

    Как сообщил ТАСС главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин, «приехали четыре специалиста из Москвы». Это нейро- и микрохирурги, анестезиологи. Отмечается, что они будут консультировать, оперировать.

    Количество и состояние пострадавших, госпитализированных в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, по словам Тимкина, прежнее. Это шесть школьников, в том числе нападавший на детей подросток, и учительница.

    Вячеслав Тимкин: «Есть крайне тяжелый ребенок и двое — в тяжелом состоянии, в том числе нападавший. У всех остальных положительная динамика».

    смотреть«Страшно было»: очевидец рассказал о бойне в школе Улан-Удэ
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    Накануне в Улан-Удэ произошло второе за неделю серьезное нападение подростков на школу в России. Девятиклассник с топором набросился на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

    Похожее нападение произошло в понедельник, 15 января, в школе №127 в Перми. Там двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В общей сложности пострадали 15 человек.

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