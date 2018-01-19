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    Раненую учительницу пермской школы перевели из реанимации в отделение хирургии

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    Раненую учительницу пермской школы перевели из реанимации в отделение хирургии

    Раненую учительницу пермской школы перевели из реанимации в отделение хирургии

    Наталья Шагулина, учительница из пермской школы, пострадавшая во время резни, переведена из реанимации в хирургическое отделение.

    Врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин рассказал ТАСС, что в пятницу учительницу Наталью Шагулину перевели из реанимации.

    Андрей Ронзин: «Она в отделении хирургии, ей уже лучше».

    Учительница пермской школы №127 получила 17 ножевых ранений во время резни, пытаясь защитить детей. По данным медиков, состояние подростков, совершивших нападение, которые также находятся в ГКБ №4, стабильное. Они нанесли ранения друг другу перед задержанием.

    Андрей Ронзин: «До конца недели они останутся в больнице, швы снимать им пока не планируется».

    После нападения девять четвероклассников были доставлены в краевую детскую клиническую больницу. Сейчас в ней остаются шестеро детей. Их состояние удовлетворительное, у пациентов отмечается положительная динамика.

    Кроме того, в Москве врачи провели операцию на глазу одному из пострадавших мальчиков. Состояние ребенка удовлетворительное.

    смотретьНапавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
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    Напомним, резня в пермской школе произошла в минувший понедельник. Двое подростков напали с ножами на младшеклассников и педагога, вставшую на защиту учеников.

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