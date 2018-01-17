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    Устроивших резню в пермской школе могут отправить в психбольницу

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    • Фото: оk.ru
    Устроивших резню в пермской школе могут отправить в психбольницу

    Устроивших резню в пермской школе могут отправить в психбольницу

    Устроивших резню в пермской школе могут отправить в психбольницу
  • Фото: оk.ru

    • Подростки, напавшие с ножами на учеников школы в Перми, пройдут всестороннюю психиатрическую экспертизу.

    Это необходимо для того, чтобы понять, подлежат ли юноши уголовному преследованию или к ним нужно применить «принудительные меры медицинского характера», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

    Источник «Интерфакса»: «Как только позволит здоровье обвиняемых, они будут направлены на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления их психического состояния до и во время совершения преступления и их способности правильно воспринимать свои действия и их последствия».

    смотретьНапавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Ранее сегодня в городской больнице Перми состоялись сразу два выездных заседания суда. Они начались одновременно и прошли в разных палатах, где лежат обвиняемые в нападении на четвероклассников и педагога прямо во время урока. Бывшего выпускника этой школы Льва Биджакова и десятиклассника Александра Буслидзе на два месяца отправили под стражу.

    смотретьСуд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе
    Суд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе
    Правда, пока, по словам медиков, состояние здоровья вероятных преступников, которые во время поножовщины нанесли раны друг другу, не позволяет перевезти их в следственный изолятор для несовершеннолетних. Поэтому в клинике круглосуточно дежурят конвоиры.

    Известно, что один из нападавших — Лев Биджаков — много лет не ходил в школу из-за проблем в поведении. В апреле 2017 года подросток стал участником пьяного инцидента, после которого его родителей вызвали полицию. В результате молодого человека поставили на внутренний учет, а потом он окончил школу и пошел в колледж.

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