Устроивших резню в пермской школе могут отправить в психбольницу

Подростки, напавшие с ножами на учеников школы в Перми, пройдут всестороннюю психиатрическую экспертизу.
Это необходимо для того, чтобы понять, подлежат ли юноши уголовному преследованию или к ним нужно применить «принудительные меры медицинского характера», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Источник «Интерфакса»: «Как только позволит здоровье обвиняемых, они будут направлены на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления их психического состояния до и во время совершения преступления и их способности правильно воспринимать свои действия и их последствия».
Ранее сегодня в городской больнице Перми состоялись сразу два выездных заседания суда. Они начались одновременно и прошли в разных палатах, где лежат обвиняемые в нападении на четвероклассников и педагога прямо во время урока. Бывшего выпускника этой школы Льва Биджакова и десятиклассника Александра Буслидзе на два месяца отправили под стражу.
Правда, пока, по словам медиков, состояние здоровья вероятных преступников, которые во время поножовщины нанесли раны друг другу, не позволяет перевезти их в следственный изолятор для несовершеннолетних. Поэтому в клинике круглосуточно дежурят конвоиры.
Известно, что один из нападавших — Лев Биджаков — много лет не ходил в школу из-за проблем в поведении. В апреле 2017 года подросток стал участником пьяного инцидента, после которого его родителей вызвали полицию. В результате молодого человека поставили на внутренний учет, а потом он окончил школу и пошел в колледж.
Источник «Интерфакса»: «Как только позволит здоровье обвиняемых, они будут направлены на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления их психического состояния до и во время совершения преступления и их способности правильно воспринимать свои действия и их последствия».
Ранее сегодня в городской больнице Перми состоялись сразу два выездных заседания суда. Они начались одновременно и прошли в разных палатах, где лежат обвиняемые в нападении на четвероклассников и педагога прямо во время урока. Бывшего выпускника этой школы Льва Биджакова и десятиклассника Александра Буслидзе на два месяца отправили под стражу.
Правда, пока, по словам медиков, состояние здоровья вероятных преступников, которые во время поножовщины нанесли раны друг другу, не позволяет перевезти их в следственный изолятор для несовершеннолетних. Поэтому в клинике круглосуточно дежурят конвоиры.
Известно, что один из нападавших — Лев Биджаков — много лет не ходил в школу из-за проблем в поведении. В апреле 2017 года подросток стал участником пьяного инцидента, после которого его родителей вызвали полицию. В результате молодого человека поставили на внутренний учет, а потом он окончил школу и пошел в колледж.
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