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    Женская сборная России по гандболу лишена серебра молодежного ЧЕ

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    Женская сборная России по гандболу лишена серебра молодежного ЧЕ

    Женская сборная России по гандболу лишена серебра молодежного ЧЕ

    Женская молодежная сборная России по гандболу (не старше 19 лет) лишена серебра чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил сразу несколькими спортсменками.

    Положительные допинг-пробы сдали Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. В пробах россиянок нашли следы мельдония. У одной из них положительный результат дала проба, взятая во время основного раунда соревнований, у двух других — в финале.

    На этом основании Европейская гандбольная федерация приняла решение аннулировать серебро всей сборной России, а сдавших положительные пробы спортсменок дисквалифицировать на 20 месяцев. Отсчет дисквалификации ведется с 12 сентября 2017 года.

    Федерация гандбола России была уведомлена о положительных пробах россиянок еще 23 августа. Тогда в ФГР сообщили, что в связи с произошедшим обратились в правоохранительные органы, так как в качестве основной версии произошедшего рассматривают спланированную акцию или провокацию.

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