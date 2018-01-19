Женская сборная России по гандболу лишена серебра молодежного ЧЕ

Женская молодежная сборная России по гандболу (не старше 19 лет) лишена серебра чемпионата Европы 2017 года
из-за нарушения антидопинговых правил сразу несколькими спортсменками.
Положительные допинг-пробы сдали Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. В пробах россиянок нашли следы мельдония. У одной из них положительный результат дала проба, взятая во время основного раунда соревнований, у двух других — в финале.
На этом основании Европейская гандбольная федерация приняла решение аннулировать серебро всей сборной России, а сдавших положительные пробы спортсменок дисквалифицировать на 20 месяцев. Отсчет дисквалификации ведется с 12 сентября 2017 года.
Федерация гандбола России была уведомлена о положительных пробах россиянок еще 23 августа. Тогда в ФГР сообщили, что в связи с произошедшим обратились в правоохранительные органы, так как в качестве основной версии произошедшего рассматривают спланированную акцию или провокацию.
На этом основании Европейская гандбольная федерация приняла решение аннулировать серебро всей сборной России, а сдавших положительные пробы спортсменок дисквалифицировать на 20 месяцев. Отсчет дисквалификации ведется с 12 сентября 2017 года.
Федерация гандбола России была уведомлена о положительных пробах россиянок еще 23 августа. Тогда в ФГР сообщили, что в связи с произошедшим обратились в правоохранительные органы, так как в качестве основной версии произошедшего рассматривают спланированную акцию или провокацию.
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