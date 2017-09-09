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  • 09.09, 11:51

    Три гандболистки молодежной сборной России сдали положительные допинг-пробы

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    Три гандболистки молодежной сборной России сдали положительные допинг-пробы

    Три гандболистки молодежной сборной России сдали положительные <nobr>допинг-пробы</nobr>

    Допинг-пробы трех гандболисток сборной России, которые стали серебряными призерами чемпионата Европы — 2017 для игроков не старше 19 лет, дали положительный результат.

    Имена спортсменок Европейская федерация гандбола не называет. Сообщается только, что у одной российской гандболистки положительный результат дала проба, взятая во время основного раунда соревнований, у двух других — в финале.

    Пробы были взяты в лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. Вся соответствующая информация направлена в суд ЕГФ.

    Чемпионат Европы по гандболу среди игроков не старше 19 лет завершился в Словении 6 августа. В финале сборная России проиграла команде Франции со счетом 26:31.

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