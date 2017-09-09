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  • 09.09, 13:23

    В пробах гандболисток молодежной сборной России нашли мельдоний

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    В пробах гандболисток молодежной сборной России нашли мельдоний

    В пробах гандболисток молодежной сборной России нашли мельдоний

    Федерация гандбола России подтвердила информацию о том, что допинг-пробы трех гандболисток молодежной сборной, взятые во время чемпионата Европы, дали положительный результат.

    В ФГР сообщили, что в пробах россиянок нашли следы мельдония, а федерация была уведомлена об этом еще 23 августа. В связи с произошедшим ФГР обратилась в правоохранительные органы, так как в качестве основной версии произошедшего рассматривает спланированную акцию или провокацию.

    ФГР: «По данному инциденту в качестве одного из основных вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато углубленное и компетентное расследование».

    В федерации также подчеркнули, что находятся в плотном контакте с ответственными представителями Европейской гандбольной федерации и действуют в соответствии с регламентами ЕГФ и Всемирного антидопингового агентства.

    Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил агентству «Р-Спорт», что шокирован произошедшим.

    Евгений Трефилов: «Я сам в шоке. Я не в курсе, что могло произойти в молодежной команде. ФГР тщательно разбирается».

    Имена спортсменок, в допинг-пробах которых найден мельдоний, не называются. Известно только, что у одной гандболистки положительный результат дала проба, взятая во время основного раунда соревнований, у двух других — в финале, в котором сборная России проиграла команде Франции со счетом 26:31.

    Мельдоний находится в списке запрещенных веществ WADA с 1 января 2016 года.

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